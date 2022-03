Frederico Morais avança para os oitavos-de-final em Supertubos

Frederico Morais garantiu, ao início da manhã de domingo, a passagem aos oitavos-de-final do MEO Pro Portugal, terceira etapa do CT 2022. O surfista português esteve logo no primeiro heat da manhã, onde derrotou o havaiano Zeke Lau. Um resultado que fez com que Kikas supera-se a ronda 3 pela primeira vez na temporada.A ação arrancou pelas 7H30 em Supertubos, com a organização a estrear o sistema overlaping heats na etapa portuguesa. Como esteve no primeiro heat do dia, Frederico acabou por ter uma bateria de 40 minutos que foi sempre prioritária. Com tubos no horizonte, acabou por ser o havaiano a abrir as hostilidades e a sair na frente com uma onda de 6,50 pontos.Sem encontrar saída para tubos dignos desse nome, a meio da bateria Kikas optou por manobras e a tática deu resultado. Com duas ondas para a esquerda, o surfista português colocou muito power nas manobras e foi dessa forma que conseguiu a melhor onda da bateria, com 6,67 pontos. Apesar do requisito de Lau ser baixo, Frederico ganhou a prioridade na reta final da bateria e nunca mais deu espaço ao havaiano, controlando o resultado na perfeição. Um triunfo com 11,67 pontos, contra 10,73."Sabia que ia ser um heat renhido, porque o Zeke Lau é muito bom surfista, e foi assim até ao fim. O mar não está fácil, apesar de cá fora parecer. É difícil estar no sítio certo. Sinto que há uma boa pressão no ar, com toda a gente a apoiar. Estou muito feliz por estar aqui. Há essa pressão, mas é boa", frisou Kikas após o final da bateria.Agora, nos oitavos-de-final, que deverão ser disputados ainda este domingo, Frederico vai ter pela frente o japonês Kanoa Igarashi, que depois da eliminação de Barron Mamiya ontem, passou a ser o líder provisório do ranking mundial. Em jogo estará também a possibilidade de Kanoa avançar mais na prova e sair de Peniche com a licra amarela. Enquanto Kikas procura um resultado ainda mais forte, para recuperar terreno no ranking, depois de no Havai não ter passado da ronda 3 nas duas etapas disputadas.A ação promete um grande espetáculo ao longo do dia, com os tubos a marcarem presença logo pela manhã. Aliás, no heat que se seguiu ao de Frederico Morais, Nat Young e Ethan Ewing encontraram vários tubos com saída durante os primeiros 20 minutos, em que nem sequer eram prioritários, uma vez que essa estava com o heat de Kikas.Dessa forma, é provável que a prova avance consideravelmente ao longo deste dia, desde que as condições se mantenham com o potencial que estão desde o começo do dia. O formato overlaping poderá adiantar a competição algumas horas, embora seja ainda prematuro perceber se os campeões do MEO Pro Portugal poderão ser coroados ainda hoje.