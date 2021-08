Frederico Morais avança para os oitavos-de-final no México

Frederico Morais garantiu, esta quarta-feira, a passagem aos oitavos-de-final do Corona Open México, sétima e penúltima etapa do CT 2021. O surfista português esteve muito sólido no heat 11 da ronda 3, disputado nas direitas de Barra de la Cruz, acabando por conseguir um triunfo seguro frente ao brasileiro Peterson Crisanto.





Com esta ronda a ser disputada em formato overlap, com dois heats na água ao mesmo tempo, Kikas começou logo a todo o gás, mesmo não estando a sua bateria com prioridade. Apesar de Crisanto ter respondido à letra, usando várias manobras aéreas, Frederico conseguiu um contra-ataque bem afiado a meio da disputa, que acabou por ser decisivo para o resultado final. Frederico Morais terminou com 13,74 contra 12,44 pontos do adversário.O surfista de Cascais teve uma onda de 7,17 pontos, que foi a melhor do heat, e mais tarde juntou-lhe uma onda de 6,57 pontos, graças ao seu surf afiado e power. Peterson Crisanto ainda tentou dar um ar da sua graça na reta final do heat, mas sem qualquer sucesso. Até porque nos últimos minutos a prioridade ficou com Frederico e este manteve-a imaculadamente, como quem guarda o último copo de água no deserto do Saara."Estou a sentir-me muito bem", começou por dizer Kikas, que revelou se ter inspirado a ver as imagens do campeonato que aconteceu em 2006 em Barra de la Cruz com ondas perfeitas. "Este ano não tivemos J-Bay, por isso ter o México acabou por ser uma compensação, o que é muito bom para mim. As ondas estão incríveis, há ondas boas, mas é preciso esperar algum tempo, o que torna o ritmo lento. Estou a sentir-me bem e vamos ver o que amanhã nos reserva", frisouNa próxima ronda, Kikas vai estar no heat 6 onde terá pela frente o brasileiro Yago Dora, atual número 9 mundial. Esta será a quinta vez que se cruzam no CT, com o português a ter levado a melhor apenas numa ocasião. E caso consiga avançar mais um heat, nos quartos-de-final o surfista português vai enfrentar o vencedor da bateria entre o indonésio Rio Waida, que eliminou de forma surpreendente o número 3 mundial Filipe Toledo, e o rookie australiano Jack Robinson.Na rota das meias-finais, caso lá chegue, Frederico poderá cruzar-se com o campeão mundial e olímpico Italo Ferreira ou com o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater, caso algum deles também lá chegue. Na parte superior do draw está o líder mundial Gabriel Medina, que parece lançado para segurar essa posição para a etapa final de Trestles.Este triunfo permite, desde já, a Frederico Morais ultrapassar John John Florence no ranking, colocando-se virtualmente no 10.º posto do ranking mundial. Com, pelo menos, o 9.º posto garantido, Kikas poderá melhorar ainda mais a sua posição. Caso avance para as meias-finais, Kikas ultrapassa Jordy Smith, que tal como John John está de fora por lesão, e fica a menos de 100 pontos de Yago Dora, rival direto na próxima bateria, além de aproximar-se bastante de Kanoa Igarashi, atual número 6 do Mundo, que já foi eliminado no México.