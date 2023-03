Frederico Morais cai para as repescagens em Peniche

Não começou da melhor forma a prestação de Frederico Morais no MEO Rip Curl Pro Portugal. Em ação no heat 5 da ronda inaugural masculina, Kikas acabou por ficar no terceiro e último lugar da bateria, sendo, dessa forma, para a ronda de repescagem.Com a ação a arrancar este sábado em Supertubos, após três dias de pausa, Frederico não se conseguiu encontrar com as ondas, numa manhã de condições marginais. Ainda assim, foi por pouco que o surfista português não garantiu a qualificação direta para a ronda 3.Kikas atacou a qualificação com uma onda já perto do final da bateria, que acabou por ser pontuada com 4,63 pontos, quando o requisito estava acima dos 5 pontos. A vitória na bateria sorriu ao australiano e líder mundial Jack Robinson, com 9,17 pontos, com o havaiano Barron Mamyia a também seguir em frente, com 9,10 pontos, enquanto Frederico ficou-se pelos 8,03 pontos totais.Após cinco heats realizados na ronda inaugural masculina, o brasileiro Caio Ibelli foi o único dos tops seeds a cair na repescagem. Quem também não conseguiu avançar diretamente para a ronda 3 foi Kelly Slater, derrotado por Ethan Ewing e Carlos Muñoz logo no heat inaugural do campeonato.Destaque para o norte-americano Griffin Colapinto, que conseguiu o melhor score da manhã, após uma prestação pautada por aéreos, que lhe rendeu 14,33 pontos. Além do campeão em título da etapa portuguesa, também o campeão mundial de 2019 e campeão olímpico Italo Ferreira garantiu a passagem direta à ronda 3.Só no final da ronda é que serão conhecidos os heats da próxima fase e quem serão os adversários de Morais. A ronda de repescagem poderá ser realizada ainda este sábado, dependendo da forma como avançar a competição.Também a ronda inaugural feminina, onde Portugal estará representado por Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins, ainda poderá ir hoje para a água.