Frederico Morais com convite para etapa portuguesa do circuito mundial

O português Frederico Morais recebeu um 'wild-card' para competir na etapa portuguesa do circuito mundial de surf, anunciou esta terça-feira a organização, assim como a havaiana Alana Blanchard para a prova feminina, que regressa a Peniche nove anos depois.Kikas, sexto do ranking de qualificação, volta a competir na 10.ª e penúltima etapa do circuito, que vai ser disputada em Peniche entre 18 e 29 de outubro, pela sexta vez, sendo que em 2018 não precisou de um convite, uma vez que estava na elite da modalidade.O melhor resultado do surfista cascalense na Praia de Supertubos aconteceu em 2015, quando foi eliminado pelo norte-americano Brett Simpson, nos quartos de final, terminando a prova no quinto lugar.Num ano em que tenta regressar ao circuito principal, Frederico Morais, que conquistou uma vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, venceu recentemente o Azores Airlines Pro, do circuito de qualificação, terminou o Quiksilver Pro France no 17.º lugar, a mesma posição que tinha alcançado no Corona Open J-Bay, na África do Sul.Nas outras três provas que disputou como suplente, o português foi terceiro lugar no Oi Rio Pro, no Brasil, e foi eliminado nas repescagens (33.º) no Margaret River Pro, na Austrália, e no Tahiti Pro Teahupo'o, na Polinésia Francesa.A havaiana Alana Blanchard, 79.º da hierarquia do circuito de qualificação, regressa a Peniche, onde esteve em 2009, com um convite da organização, num ano em que Portugal também volta a acolher a nona e penúltima etapa da vertente mundial feminina, após o interregno em 2018 e de cinco anos consecutivos em Cascais.