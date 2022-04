Frederico Morais com duro teste em perspetiva na estreia em Margaret River

Frederico Morais parte para Margaret River com uma complicada missão de se manter na elite mundial na segunda metade da temporada. A tarefa não se avizinha fácil, pois só os 22 primeiros surfistas do ranking vão conseguir superar este cut e o surfista português ocupa atualmente o 5.º posto, precisando de um grande resultado para superar essa meta. E as coisas não vão começar fáceis para Kikas no Oeste australiano. Frederico perdeu seeding e acabou por ficar colocado no 12.º e último heat da ronda inaugural, um dos mais equilibrados de toda a ronda 1.Pela frente na estreia na West OZ, Kikas vai ter o norte-americano Griffin Colapinto, atual número 12 do ranking e vencedor da etapa de Peniche, e ainda o australiano Jack Robinson, atual número 13 do ranking, que ainda na última etapa, em Bells Beach, chegou às meias-finais, e que nesta prova compete em casa. Os dois primeiros desta disputa seguem diretamente para a ronda 3, mas o primeiro irá melhorar o seeding. O terceiro disputa a fase de repescagem.Depois de ter terminado a temporada de 2021 como número 10 do ranking, Frederico iniciou esta temporada como top seed, mas, aos poucos, a falta de resultados expressivos fez com que fosse caindo no seeding. Algo que fez com que em Margaret, pela primeira vez esta temporada, vá competir de licra branca.Dessa forma, e tendo em conta que Morais parte para Margaret River no 25.º posto do seeding, só um triunfo expressivo na ronda inaugural poderá fazer com que o surfista português suba até ao 16.º posto do seeding, para assumir papel de top seeding. Algo que aconteceu sempre nas quatro etapas anteriores. Caso contrário, irá ter de medir forças na fase de eliminação, se lá chegar, com um surfista que está mais bem posicionado no ranking.Destaque ainda para os surfistas locais que garantiram os wildcards disponíveis, através dos trials locais. Do lado masculino o vencedor foi Ben Spence, que vai medir forças com Kanoa Igarashi e Conner Coffin. Já o líder mundial Filipe Toledo terá de enfrentar Owen Wright e ainda o finalista vencido dos trials, Jack Thomas. Quem também garantiu vaga, mas como suplente, foi Jacob Willcox, que, desta vez, não venceu os trials, perdendo ainda nas meias-finais.Por fim, do lado feminino a vencedora dos trials foi Mia McCarthy, que terá a missão de enfrentar na ronda inaugural a campeã mundial e atual número um do ranking, a havaiana Carissa Moore, mas também Sally Fitzgibbons, a experiente australiana, eterna favorita ao título mundial, que está em posição muito delicada para se manter na elite após o cut que se segue a Margaret River.H1: Callum Robson (AUS) x Samuel Pupo (BRA) x Imaikalani deVault (HAV)H2: Barron Mamiya (HAV) x Jackson Baker (AUS) x Matthew McGillivray (AFS)H3: Kelly Slater (EUA) x Ezekiel Lau (HAV) x Ryab Callinan (AUS)H4: John John Florence (HAV) x Lucca Mesinas (PER) x John John Florence (HAV)H5: Kanoa Igarashi (JAP) x Conner Coffin (USA) x Ben Spence (AUS)H6: Filipe Toledo (BRA) x Owen Wright (AUS) x Jack Thomas (AUS)H7: Italo Ferreira (BRA) x Jake Marshall (EUA) x Jadson Andre (BRA)H8: Ethan Ewing (AUS) x Nat Young (EUA) x Jadson Andre (BRA)H9: Caio Ibelli (BRA) x Connor O’Leary (AUS) x Morgan Cibilic (AUS)H10: Miguel Pupo (BRA) x Kolohe Andino (EUA) x João Chianca (BRA)H11: Seth Moniz (HAV) x Jordy Smith (AFS) x Leonardo Fioravanti (ITA)H12: Griffin Colapinto (EUA) x Jack Robinson (AUS) x Frederico Morais (PRT)H1: Brisa Hennessy (CRC) x Courtney Conlogue (EUA) x Bettylou Sakura Johnson (HAV)H2: Tyler Wright (AUS) x Gabriela Bryan (HAV) x Bronte Macaulay (AUS)H3: Carissa Moore (HAV) x Sally Fitzgibbons (AUS) x Mia McCarthy (AUS)H4: Lakey Peterson (EUA) x Stephanie Gilmore (AUS) x Molly Picklum (AUS)H5: Johanne Defay (FRA) x India Robinson (AUS) x Luana Silva (HAV)H6: Tatiana Weston-Webb (HAV) x Malia Manuel (HAV) x Isabella Nichols (AUS)