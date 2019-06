Frederico Morais confirmado na etapa sul-africana do circuito mundial de surf

O português Frederico Morais vai disputar o Corona Open J-Bay, na África do Sul, entre 9 e 22 de julho, da sexta etapa do circuito mundial de surf, no qual é um dos suplentes.Depois de ter ficado no terceiro lugar do Oi Rio Pro, da quinta etapa, 'Kikas' voltou a ser chamado para substituir o australiano Mikey Wright, que recupera de uma lesão, no alinhamento do campeonato da elite do surf mundial, do qual foi despromovido em 2018, após duas épocas.O português, que ocupa o 32.º lugar do 'ranking' mundial, vai iniciar a prova no segundo 'heat', frente ao japonês Kanoa Igarashi, vencedor do Corona Bali Protected e quinto do circuito, e ao francês Joan Duru, 21.º da hierarquia.Esta vai ser a terceira presença de 'Kikas' no circuito de 2019, depois do terceiro lugar no Rio de Janeiro e do 33.º em Margaret River, na Austrália. O surfista, natural de Cascais, concluiu a época de estreia, em 2017, no 14.º lugar, e, no ano passado, terminou no 23.º posto.O havaiano John John Florence, campeão mundial em 2016 e 2017, lidera o 'ranking' mundial, seguido do norte-americano Kolohe Andino e do brasileiro Filipe Toledo, segundo e terceiro classificados, respetivamente.