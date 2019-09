Frederico Morais conquista o Azores Airlines Pro

Frederico Morais conquistou, este domingo, um histórico triunfo no Azores Airlines Pro, prova de estatuto QS6000 do circuito mundial de qualificação (WQS), que se realizou nos areais de Santa Bárbara, Ribeira Grande, na ilha de São Miguel. Num dia marcado por ondas tubulares e notas perfeitas, Kikas superou toda a concorrência, tornando-se no primeiro português a vencer a prova açoriana, que já conta com mais de uma década de história.Um triunfo que deixa Kikas muito próximo do regresso ao WCT, uma vez que os 6 mil pontos conquistados permitiram ao surfista português subir do 30.º ao 10.º posto do ranking mundial de qualificação. Com os 10 melhores a garantirem a qualificação para o World Tour 2020, se o circuito terminasse agora, Frederico estaria de volta à elite mundial.No dia final, Frederico Morais começou por eliminar o australiano Jackson Baker nos oitavos-de-final. Nessa mesma fase da prova Vasco Ribeiro acabou por perder frente ao brasileiro Miguel Pupo. Apesar da derrota, o 9.º posto final vai ajudar Vasco a chegar-se perto do top 50 mundial antes da fase decisiva da temporada – subiu ao 57.º posto do ranking.Depois, Kikas bateu o norte-americano Jake Marshall nos quartos-de-final e nas meias-finais ficou em sintonia com os tubos açorianos para garantir um triunfo fácil frente ao francês Gatien Delahaye. Na final o surfista de Cascais enfrentou o australiano e ex-top do WCT Mitch Crews, alcançando nova vitória avassaladora, deixando o adversário em combinação, com 15,93 pontos contra apenas 6,10.Frederico Morais conseguiu, assim, o terceiro triunfo da carreira em provas do WQS, depois de em 2016 ter vencido um QS3000 na Martinica e este ano já ter vencido outro QS3000 em Santa Cruz, também em Portugal. Kikas iguala ainda o maior triunfo português numa prova do circuito WQS, feito que Tiago Pires já tinha conseguido em 2012, nas Canárias.Com a subida ao top 10 do ranking, Kikas fica assim dois lugares acima do "cut" de qualificação. Isto numa altura em que ainda faltam três eventos importantes até final da temporada. Todos eles à imagem do(s) surfista(s) português(es). Terça-feira arranca já o QS10000 da Ericeira, que antecede as duas provas de final de temporada no Havai, ambos também de 10000 pontos.