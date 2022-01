Frederico Morais cruza-se com Kelly Slater na ronda inaugural em Pipeline

Frederico Morais tem novos adversários para a estreia no Billabong Pipe Masters, a etapa de abertura da temporada de 2022 do circuito mundial de surf. Devido à ausência confirmada de Ryan Callinan, o heat draw foi alterado e o surfista português tem agora a companhia de Kelly Slater no heat 9, assim como do rookie peruano Lucca Mesinas.Originalmente colocado com o australiano Ethan Ewing e com o rookie havaiano Imaikalani deVault, esta era uma situação previsível em virtude da lesão sofrida por Callinan no início do ano. Assim, com a confirmação da ausência do australiano, os caminhos de Kikas cruzaram-se como o do 11 vezes campeão mundial, que está a caminho de completar 50 anos.Frederico vai enfrentar Kelly pela quinta vez na elite mundial, sendo que apenas venceu o norte-americano numa ocasião. Foi na primeira vez que se enfrentaram, quando Kikas ainda nem fazia parte da elite mundial que o português saiu vitorioso. Uma vitória que aconteceu na primeira etapa de Frederico Morais no WCT, em 2013, em Supertubos, eliminando Slater na repescagem.Desta vez, os dois vão medir forças com um terceiro elemento pelo meio, num heat em que os dois melhores seguem direto para a ronda 3, enquanto o terceiro terá de ir para a repescagem. No entanto, o triunfo na bateria poderá valer uma subida no seeding. Isto quando Frederico chega ao Havai como nono cabeça-de-série.Destaque ainda para a entrada em prova de Ivan Florence, um dos irmãos do havaiano John John Florence. Depois de ambos brilharem num evento do QS havaiano no final do ano passado, a WSL decidiu premiar Ivan com um convite para substituir Ryan Callinan. Ivan Florence foi assim colocado no mesmo heat do campeão mundial Gabriel Medina, o grande rival do irmão, e onde também está o rookie australiano Callum Robson.