Frederico Morais derrotado por Gabriel Medina

Frederico Morais foi esta quinta-feira eliminado da Newcastle Cup, depois de ter sido derrotado no heat inaugural dos oitavos-de-final frente ao brasileiro Gabriel Medina. Uma derrota após um duelo muito equilibrado, que acabou por ditar um 9º posto final para o surfista português e a subida virtual à liderança do ranking mundial para Medina.

Com um mar difícil em Merewether Beach, Kikas até começou melhor que o rival, colocando-se na frente da bateria e controlando a primeira metade da disputa. Com o bicampeão mundial desconectado com o mar, tudo parecia encaminhado para o surfista português. Contudo, nos minutos finais a história do heat acabaria por inverter-se.

Frederico cometeu um pequeno erro que fez a prioridade passar para Medina e a partir daí o astro brasileiro ganhou confiança para fazer uma reta final explosiva, passando para a frente com as duas últimas ondas, já nos instantes finais. Medina somou 12,93 pontos, contra apenas 8,33 do português.

Com este triunfo, Medina acabou por desequilibrar a balança a seu favor no histórico de confrontos com Frederico. Depois de Kikas ter vencido os três primeiros embates entre ambos, Medina vai já numa sequência de quatro triunfos sofridos. O de hoje foi bem sofrido e depois de Frederico Morais ter colocado muita pressão sobre os ombros do surfista brasileiro.

Depois de um 17.º posto alcançado no Havai, Frederico Morais melhorou a sua performance na primeira de quatro etapas disputadas na Austrália, o que lhe deve valer uma subida no ranking. Depois de Newcastle, Kikas vai rumar a North Narrabeen, perto de Sydney, também em Nova Gales do Sul, para a terceira etapa do ano.