Frederico Morais despede-se no 9.º posto de Supertubos

Frederico Morais foi eliminado do MEO Pro Portugal ao final da manhã deste domingo em Supertubos, depois de ter sido superado pelo japonês Kanoa Igarashi no heat 5 dos oitavos-de-final. Kikas terminou, assim, no 9.º posto final em Peniche, naquele que é o melhor resultado da temporada para o surfista português, que deverá subir alguns lugares no ranking mundial.Já depois de ter vencido o havaiano Zeke Lau na ronda 3, logo no primeiro heat do dia, Kikas teve pela frente o líder virtual do ranking e um dos surfistas mais letais em condições tubulares, como se estão a fazer sentir ao longo do dia em Supertubos. Apesar de ter dado uma grande réplica e de até ter saído na frente da disputa, Kikas acabou por sucumbir perante o favoritismo do amigo Kanoa, que tem residência na Ericeira.Na primeira troca de ondas do heat, Frederico foi mais forte, tendo conseguido uma onda de 6,83 pontos. Contudo, a resposta de Kanoa Igarashi não demorou a surgir, com uma onda de 7,17 pontos, em que ao tubo o japonês ainda juntou uma manobra progressiva na junção. Kikas ainda virou a bateria com um tubo de 6,73 pontos. Mas, Kanoa operou nova reviravolta com uma onda de 8 pontos, que acabou por ser determinante para um desfecho de 15,17 pontos, contra 13,56 do surfista português.Apesar da derrota, Kikas fez a sua melhor performance do ano, chegando pela primeira vez na época a um score de 13 pontos. Em contrapartida, Kanoa Igarashi deu mais um passo sólido para segurar a liderança do ranking, que neste momento é apenas virtual. Isto porque Kelly Slater ainda está em prova e com uma palavra a dizer.Com o draw a poder colocar os dois pela frente nas meias-finais, as contas mostram que entre os dois quem chegar mais longe sai de Peniche com a licra amarela. Mas antes dessa possível meia-final, Kanoa vai enfrentar John John Florence nos quartos-de-final, que ainda se realizam hoje. Uma tarde que se prevê de grande espetáculo e emoção em Supertubos.