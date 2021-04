Frederico Morais diz que terceiro lugar em Narrabeen atesta regresso sem medos

Frederico Morais agradeceu esta terça-feira o apoio dos portugueses, nas redes sociais, após o terceiro lugar no Narrabeen Classic, reconhecendo que este resultado atesta o regresso sem medos ao circuito mundial de surf.

"Em dezembro de 2019, quando me requalifiquei para o World Tour sabia dentro de mim que iria ser diferente desta vez. Sabia que já tinha 'estado dentro do Tour' e que este regresso seria sem medos, sem limites na minha cabeça, no meu surf e nos meus objetivos", escreveu Kikas, na página oficial no Instagram.

O surfista natural de Cascais terminou esta terça-feira no terceiro lugar a terceira etapa do circuito mundial de surf, ao perder nas meias-finais frente ao brasileiro Gabriel Medina, que viria a vencer a competição e a assumir a liderança do circuito.

Com o terceiro lugar, Kikas subiu ao grupo dos oitavos do ranking mundial, ao somar 10.737 pontos, depois de ter iniciado a segunda prova australiana entre os 15.ºs classificados.

Frederico Morais chegou pela terceira vez às meias-finais numa prova do circuito, depois de ter sido finalista Jeffreys Bay, na África do Sul, em 2017, e de ter perdido no acesso à final no Oi Rio Pro, no Rio de Janeiro, em 2019, em ambos os casos diante do brasileiro Filipe Toledo.

"Obrigado aqueles que todos os dias me 'empurram' no caminho certo, obrigado aqueles que me desafiam a melhorar e a superar e obrigado a todos vocês que sem exceção, dia após dia me alimentam a alma com o vosso carinho e apoio! Segundo campeonato da perna australiana está feito... Venha o próximo campeonato que a viagem é longa! Obrigado!", concluiu.

Nas meias-finais da prova disputada na Nova Gales do Sul, Kikas somou 10,7 pontos (5,4 e 5,3), contra 12,50 (6 e 6,5) de Medina, depois de ter eliminado Toledo, nos oitavos, e o australiano Ethan Ewing, nos quartos de final.

"Eu sabia que ia ser uma meia-final muito difícil. O Gabriel tem estado a surfar muito, de forma muito consistente, e para ganhar precisava de uma onda muito específica, que acabei por não conseguir encontrar. Não deixa de ser um resultado ótimo, temos um ano inteiro pela frente e são pontos superimportantes", explicou o português, em declarações à Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa).

A próxima prova do circuito vai ser em Margaret River, a terceira das quatro previstas para a Austrália, entre 2 e 12 de maio.

"Agora temos [o campeonato em] Western Australia, que é uma onda que eu gosto, com 'power', manobras fortes e direitas. Por isso, tem tudo para correr bem, é continuar o bom trabalho", frisou.

Nas provas anteriores, Frederico Morais tinha sido 17.º em Pipeline, no Havai, e nono em Newcastle.