Frederico Morais e Kika Veselko avançam no quadro principal do Mundial ISA

O quarto dia do Mundial ISA 2023, que se está a disputar em El Salvador, viu mais um surfista português cair na fase de repescagem, após a derrota de Guilherme Fonseca na ronda 3 masculina. Contudo, Frederico Morais e Kika Veselko estiveram em bom plano e conseguiram manter-se no quadro principal, estando ambos já na ronda 4 da prova masculina e feminina, respetivamente. Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins também avançaram na competição, embora já dentro das repescagens. Guilherme Ribeiro foi o único dos representantes nacionais que não competiu este sábado, após uma jornada em que a equipa das quinas conseguiu prosseguir completa e sem qualquer eliminação.

Na prova masculina, Frederico Morais foi o primeiro a entrar em cena, conseguindo o 2.º posto no heat 2, com 10,40 pontos, apenas superado pelo neozelandês Billy Stairmand (10,93). O britânico Stanley Norman e o uruguaio Sebastian Olarte foram atirados para a repescagem. Kikas está, assim, já na ronda 4 do quadro principal, onde só restam 24 surfistas, sendo que apenas seis são europeus, nesta luta particular por vagas olímpicas para os Jogos Olímpicos de Paris’2024. Na próxima fase Frederico vai estar no heat 1, onde medirá forças com o japonês Reo Inaba, o canadiano Cody Young e ainda o mexicano Sebastian Williams.

A mesma sorte não teve Guilherme Fonseca, que saiu derrotado do 12.º e último heat da ronda 3 masculina. Gui somou apenas 4,46 pontos, numa bateria vencida pelo japonês e top mundial Kanoa Igarashi, com o mexicano Alan Cleland a ser segundo, enquanto o irlandês Gearoid McDaid acompanhou o português para a repescagem. O jovem surfista da Lourinhã só vai regressar à ação na ronda 4 da repescagem, estando no heat 11, onde irá competir frente ao neozelandês Kehu Butler e mais dois surfistas vindos da ronda anterior das repescagens - na ronda 2 das repescagens e já sem margem para deslizes está o campeão nacional Guilherme Ribeiro.

Na prova feminina Teresa Bonvalot começou o dia a redimir-se da derrota da véspera, carimbando um triunfo rumo à ronda 3 de repescagens. A campeã nacional somou 9 pontos, frente aos 8,73 da neozelandesa Saffi Vette, com a belga Rheanna Rosenbaum e a ucraniana Yuliia Kulish a despedirem-se deste Mundial. Na próxima ronda da repescagem, Teresa vai estar no heat 2, onde vai competir com a chilena Estela Lopez, com a italiana Indiana Ferri e a colombiana Isabella Gomez.

A fechar o dia Yolanda Hopkins repetiu o feito da compatriota, conseguindo também avançar para a próxima fase da repescagem, mas no 2.º posto da 18.ª bateria, a última do dia. Yolanda somou 15,27 pontos e foi superada pela australiana Elli Harrison (17,67), enquanto a norueguesa Camila Pedersen e a irlandesa Una Britton foram eliminadas. Agora, no heat 8, a campeã europeia vai enfrentar a espanhola Nadia Erostarbe, a filipina Nibie Blancada e a argentina Lucia Indurain.

Pelo meio mais um triunfo de Kika Veselko, mas no quadro principal. A campeã mundial júnior em título vai no terceiro triunfo consecutivo, depois de este sábado ter somado 11,56 pontos no oitavo e penúltimo heat da ronda 3 feminina, à frente dos 11,20 pontos da nicaraguense Candelaria Resano, enquanto a argentina Ornella Pellizari e a italiana Giada Legati foram atiradas para as repescagens. Na ronda 4, onde já só restam sete surfistas europeias entre as 24 presentes, Kika vai competir no oitavo e último heat, frente à peruana Sol Aguirre e à neozelandesa e ex-top mundial Paige Hareb, sendo que nesta fase apenas uma das surfistas cai para as repescagens.