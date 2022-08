Frederico Morais e mais 20 portugueses em ação em Anglet

Tem início esta terça-feira o Pro Anglet, quarta prova da temporada 2022/23 do QS europeu e a com o estatuto mais elevado até ao momento, uma vez que se trata de um QS3000. Em prova nas ondas do sudoeste francês vão estar 21 portugueses, com 14 representantes na prova masculina, onde Frederico Morais é a grande novidade, e sete representantes na prova feminina, onde Teresa Bonvalot, campeã europeia em título, está de regresso.Depois de ter vencido a prova inaugural da temporada, em Pantín, Teresa não marcou presença nos eventos seguintes. E foram as compatriotas a tomarem as rédeas da ação, com Yolanda Hopkins a vencer em Newquay e Kika Veselko a triunfar este fim-de-semana em Lacanau. Dessa forma, Yolanda lidera o ranking feminino europeu e KIka é vice-líder. Teresa surge no 9.º posto, mas somente com uma prova, e em Anglet pode recuperar terreno perdido.Teresa, Yolanda e Kika são três das quatro portuguesas com entrada direta para a ronda 3, onde entram em ação as top seeds. A elas junta-se ainda Mafalda Lopes. Para a ronda 2 garantiram entrada direta Carolina Mendes e também Gabriela Dinis. Beatriz Costa vai ser a única representante nacional em ação na ronda inaugural.No lado masculino, com o dobro da representação, a armada lusa consegue colocar três surfistas diretamente na ronda 4. A Frederico Morais, que se estreia esta temporada no QS europeu, juntam-se Pedro Henrique e Francisco Almeida. Com entrada direta para a ronda 3 estão Afonso Antunes, Joaquim Chaves, João Mendonça, Luís Perloiro, Eduardo Fernandes, José Champalimaud, Henrique Pyrrait e Guilherme Ribeiro, que é atualmente o número 3 do ranking, depois do triunfo obtido em Lacanau.Mas a participação portuguesa começa nas rondas prévias, que vão entrar na água já esta manhã. Na ronda inaugural, composta por apenas quatro heats, a armada lusa vai ter em ação os jovens Matias Canhoto e Gabriel Ribeiro, enquanto Hugo Cardoso entrou diretamente para a ronda 2.Ronda 1H2: Leon Glatzer (ALE) x Logan Nicol (GBR) x Matias Canhoto (PRT) x Ibra Samb (SEN)H3: Gabriel Ribeiro (PRT) x Beyrick De Vries (PB) x Alessandro Piu (ITA)Ronda 2H3: Marco Leon (ESP) x Hugo Cardoso (PRT) x Vianney Tshiula Lobanga (FRA) x surfista da ronda 1Ronda 3H2: Afonso Antunes (PRT) x Luan Nogues (FRA) x Mael Laborde (FRA) x surfista da ronda 2H4: Joaquim Chaves (PRT) x Iker Trigueros (ESP) x Fantin Habashi (SUI) x surfista da ronda 2H9: Arran Strong (GBR) x Edoardo Papa (ITA) x João Mendonça (PRT) x surfista da ronda 2H10: Luís Perloiro (PRT) x Eduardo Fernandes (PRT) x Noa Dupoy (FRA) x surfista da ronda 2H11: Luis Diaz (ESP) x Barnaby Cox (GBR) x José Champalimaud (PRT) x surfista da ronda 2H14: Guilherme Ribeiro (PRT) x Tim Elter (ALE) x Henrique Pyrrait (PRT) x surfista da ronda 2Ronda 4H2: Timothe Bisso (FRA) x Pedro Henrique (PRT) x surfista da ronda 3 x surfista da ronda 3H5: Thomas Debierre (FRA) x Francisco Almeida (PRT) x surfista da ronda 3 x surfista da ronda 3H8: Frederico Morais (PRT) x Ian Fontaine (FRA) x surfista da ronda 3 x surfista da ronda 3Ronda 1H1: Beatriz Costa (PRT) x Lise Quenaon (FRA) x Lilo Mazoyer (FRA)Ronda 2H1: Carolina Mendes (PRT) x Giada Legati (ITA) x Anat Leilor (ISR) x surfista da ronda 1H3: Bahia Frediani (FRA) x Sarah Leiceaga (FRA) x Gabriela Dinis (PRT) x surfista da ronda 1Ronda 3H2: Teresa Bonvalot (PRT) x Tya Zebrowski (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H4: Mafalda Lopes (PRT) x Aelan Vaast (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H5: Francisca Veselko (PRT) x Lucia Machado (ESP) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H6: Yolanda Hopkins (PRT) x Leticia Canales Bilbao (ESP) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2