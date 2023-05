Frederico Morais e Teresa Bonvalot nos quartos-de-final em Sydney

Frederico Morais e Teresa Bonvalot qualificaram-se, este sábado, para os quartos-de-final do GWM Sydney Surf Pro, segunda de seis etapas do circuito Challenger Series 2023, onde está em jogo o acesso ao circuito mundial do próximo ano. Os dois surfistas portugueses vão, assim, disputar o triunfo na prova australiana, após uma jornada em que Carolina Mendes, Kika Veselko e Yolanda Hopkins foram eliminadas, terminando todas num honroso 9.º lugar.Com os oitavos-de-final na água, Carol foi a primeira portuguesa a entrar em cena, no heat 3, acabando por perder o duelo com a jovem norte-americana Bella Kenworthy. Uma entrada mais forte por parte de Kenworthy valeu 11,96 pontos à norte-americana, com Carolina a não conseguir mais do que 10,17 pontos.No heat 5 houve duelo 100 por cento português, com Kika Veselko a destacar-se com uma onda de 7,50 pontos. Contudo, a campeã mundial júnior em título não conseguiu encontrar uma segunda onde com potencial e viu Teresa Bonvalot operar a reviravolta no heat, terminando com 10,80 pontos contra 9,17.Por fim, no heat 7 Yolanda Hopkins não se conseguiu encontrar com o mar e foi eliminada pela jovem canadiana Erin Brooks. Hopkins somou somente 5,67 pontos, que foram insuficientes contra os 12,67 pontos da adversária.Um desfecho que deixou a armada lusa representada somente por Teresa Bonvalot nos quartos-de-final, onde a campeã nacional vai medir forças no heat 3 com a australiana e ex-top mundial Isabella Nichols. A vencedora dessa bateria vai enfrentar nas meias-finais quem triunfar no duelo entre Erin Brooks e a australiana India Robinson, vencedora da etapa inaugural do circuito.Depois da prova feminina foi a vez de os oitavos-de-final masculinos irem para a água, onde Frederico Morais esteve em ação no heat 2. Num duelo europeu, Kikas conseguiu ser superior ao francês Maxime Huscenot, com 10,50 pontos contra 5,26. Um resultado que permite a Kikas aproximar-se do regresso à elite mundial. Na próxima fase Frederico vai enfrentar o australiano e antigo colega de Tour Jackson Baker.Depois de na etapa inaugural em Snapper Rocks Teresa e Kika terem sido as melhores representantes nacionais, no 9.º lugar final, a armada lusa conseguiu ainda mais destaque nesta segunda prova, o que significa que a situação no ranking vai melhorar para a derradeira fase deste circuito. A ação regressa em Julho, para a etapa de Ballito, na África do Sul.