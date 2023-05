Frederico Morais e Teresa Bonvalot sobem a lugares de qualificação

Após o 5.º lugar alcançado em Sydney, na segunda etapa do circuito Challenger Series 2023, Frederico Morais e Teresa Bonvalot garantiram subidas importantes no ranking, ficando ambos em zona de qualificação para o circuito mundial do próximo ano. A subida alarga-se a todos os surfistas portugueses, que na mais recente etapa ficaram todos no 9.º lugar final ou acima.A atualização do ranking ficou definida após os triunfos em Sydney da australiana Isabella Nichols e do norte-americano Cole Houshmand esta segunda-feira. Teresa juntou este 5.º posto ao 9.º que já tinha alcançado em Snapper Rocks, também na Austrália, e fecha o primeiro terço do circuito no 5.º posto do ranking, com 8065 pontos.Num ranking onde apenas há cinco vagas em disputa para o World Tour 2023, Teresa divide o 5.º posto, o último de acesso, com a norte-americana Alyssa Spencer, com quem no ano passado teve uma renhida disputa pela qualificação, perdendo ambas o acesso na última etapa.Na liderança do ranking está a australiana India Robinson, vencedora da primeira etapa, com 16085 pontos. Seguem-se as também australianas Sally Fitzgibbons e Isabella Nichols, no 2.º e 3.º posto, respetivamente. No 4.º posto está a norte-americana Sawyer Lindblad, com 9,700 pontos.As restantes portuguesas que fazem parte deste circuito também surgem em posições de destaque. Kika Veselko, que já conseguiu dois 9.ºs lugares, surge na 11.ª posição, com 6640 pontos, enquanto Carolina Mendes e Yolanda Hopkins dividem o 18.º posto, com 5220 pontos. Todas ainda bem dentro das contas da qualificação.No lado masculino, depois de um arranque não tão positivo, Frederico Morais conseguiu emendar a situação com este 5.º posto em Sydney. Um resultado que catapultou o surfista português para o 10.º posto do ranking, que divide com o brasileiro Jadson Andre e o australiano Morgan Cibilic, todos com 6445 pontos. Com 10 vagas em disputa para o circuito mundial do próximo ano, Kikas mantém bem vivo o sonho do regresso à elite mundial.O ranking masculino é liderado pelo australiano Jacob Willcox, que foi finalista vencido em Sydney, e que soma já 12545 pontos. O havaiano Imaikalani deVault surge na 2.ª posição, enquanto o pódio é fechado pelo brasileiro Samuel Pupo e pelo norte-americano Cole Houshmand, vencedores da primeira e segunda etapa, respetivamente.