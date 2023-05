Frederico Morais e Teresa Bonvalot terminam no 5.º posto em Sydney

Frederico Morais e Teresa Bonvalot alcançaram, este domingo, o 5.º lugar na etapa das Challenger Series de Sydney, a segunda de seis paragens do circuito que define as vagas para o circuito mundial do próximo ano. Os surfistas portugueses foram eliminados nos quartos-de-final, falhando o acesso às finais da prova australiana. Ainda assim, somaram importantes pontos para o ranking.Depois de ter sido 9.ª em Snapper Rocks na etapa inaugural, também na Austrália, desta vez Teresa conseguiu melhorar o seu registo. No duelo com a australiana Isabella Nichols, que começou a temporada como parte da elite do surf mundial, caindo após o corte do meio do ano, a campeã nacional acabou por ficar muito distante da adversária. Nichols somou 16,20 pontos, contra 8,83 de Teresa, que no ano passado tinha sido campeã nesta etapa.Nichols tem lugar marcado na final desta etapa, após ter batido nas meias-finais a compatriota India Robinson, vencedora da etapa inaugural das Challenger Series 2023. A sucessora de Teresa Bonvalot em Sydney vai sair de um duelo entre Isabella Nichols e a também australiana Sally Fitzgibbons, que saiu esta temporada do Tour após mais de uma década como uma das principais surfistas na luta pelo título mundial.Do lado masculino Frederico Morais teve a mesma sorte de Teresa Bonvalot. Kikas enfrentou o australiano e antigo companheiro de Tour Jackson Baker, com o resultado a ser favorável ao surfista da casa. Frederico somou somente 9,04 pontos, contra 14,83 de Baker, que nas meias-finais vai medir forças com o norte-americano Cole Houshmand – a outra semifinal é entre o francês Marco Mignot e o australiano Jacob Willcox.Após um arranque menos conseguido na etapa inaugural, Frederico Morais conseguiu, agora, um resultado que vai permitir uma aproximação aos lugares cimeiros do ranking, na tentativa de regressar à elite mundial, de onde saiu no ano passado.Destaque ainda para Kika Veselko, que em Sydney repetiu o 9.º posto que tinha alcançado em Snapper Rocks, o que a deixa também bem posicionada no ranking. Carolina Mendes e Yolanda Hopkins melhoraram o que tinham feito na etapa inaugural e deixaram Sydney também com um 9.º lugar.O circuito segue agora para Ballito, na África do Sul, onde em Julho se disputa a terceira etapa deste circuito. Depois disso, a ação vai ainda até Huntington Beach, na Califórnia, rumando a seguir até à Ericeira, em Portugal, em Outubro. O circuito termina nesse mesmo mês com uma prova em Saquarema, no Brasil.