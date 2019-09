Frederico Morais e Vasco Ribeiro avançam para o dia final nos Açores

Está a ser um mês de sonho para o surf português, depois de garantida a qualificação olímpica para Tóquio’2020 e de mais um título europeu júnior feminino. E este domingo tudo pode ficar ainda mais brilhante. Isto porque há dois portugueses apurados para o dia final do Azores Airlines Pro, etapa de estatuto QS6000 do circuito mundial de qualificação (WQS), que se está a disputar em São Miguel.Este sábado o mar subiu bastante o ofereceu ondas desafiantes, mas Frederico Morais e Vasco Ribeiro estiveram à altura do desafio, rubricando prestações muito positivas e garantindo a passagem aos oitavos-de-final da prova açoriana. Ambos conseguiram superar a 3.ª e 4.º rondas com distinção e muito nível de surf, estando já entre os últimos 16 surfistas em prova.Tudo começou com Frederico Morais a competir no primeiro heat do dia, ainda na 3.ª ronda. Kikas correspondeu às exigências e conseguiu a qualificação num heat que foi vencido de forma destacada pelo norte-americano Jake Marshall. A luta de Frederico acabou por ser frente ao australiano Jack Robinson, com a experiência do português a segurar uma vantagem inferior a 1 ponto.Dois heats depois foi a vez de Afonso Antunes entrar na água, mas o jovem prodígio do surf nacional acabou por não se dar bem num mar tão complicado. Ainda assim, Afonso terminou o heat no 3.º posto, superado apenas pelo francês Maxime Huscenot e pelo costarriquenho Carlos Muñoz, o que lhe garantiu um honroso 25.º posto final, aos 16 anos.A ronda terminou da melhor forma para as cores nacionais, graças a uma prestação avassaladora de Vasco Ribeiro, que venceu o heat 11 com 16,40 pontos, tendo uma nota de 9,50 pontos em que um dos juízes lhe deu mesmo um 10. Vasco não deu qualquer hipótese à concorrência, deixando o sul-africano Michael February no 2.º posto e eliminando o norte-americano Evan Geiselman e o neozelandês Te Kehukehu Butler.Na ronda seguinte Kikas esteve na água logo no primeiro heat e voltou a cumprir, conseguindo a qualificação para os oitavos-de-final, com 11,90 pontos. O português ficou atrás dos 12,60 do sul-africano Beyrick De Vries, mas conseguiu superar facilmente os 8,23 do francês Tristan Guilbaud. Agora, nos oitavos-de-final, Kikas vai medir forças com o australiano Jackson Baker, no segundo heat da manhã.A jornada acabaria por fechar com mais uma grande prestação de Vasco Ribeiro, que conseguiu a qualificação com 14,46 pontos, atrás dos 17,04 do brasileiro Luel Filipe, mas à frente do australiano e ex-top do WCT Connor O’Leary, que terminou a disputa com 13,53 pontos. Vasco vai entrar agora no último heat dos oitavos-de-final frente ao brasileiro Miguel Pupo.