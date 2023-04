Frederico Morais e Vasco Ribeiro em destaque no 3.º dia do Caparica Surf Fest

Frederico Morais e Vasco Ribeiro avançaram esta quarta-feira para a ronda dos 32 do Caparica Surf Fest, prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), tal como João Mendonça, Luís Perloiro, Francisco Ordonhas e Guilherme Ribeiro.

No terceiro dia de competição na Praia do Paraíso, Costa de Caparica, as ótimas condições do mar, potenciadas pelo vento 'offshore' (terra-mar), proporcionaram grandes exibições aos atletas, com Portugal a colocar seis surfistas na próxima fase e a perder oito atletas.

Frederico Morais venceu a 10.ª bateria, com 11,90 pontos, em 20 possíveis, nas duas melhores ondas (6,83 e 5,07), tal como Vasco Ribeiro (nono 'heat'), que marcou 14,50 (7,33 e 7,17), e Luís Perloiro (sexta bateria), que somou 11,26 (6,83 e 4,43).

Já João Mendonça, com 8,83 (5,50 e 3,33), Francisco Ordonhas, com 9,97 (5 e 4,97), e Guilherme Ribeiro, com 9,40 (5 e 4,40), ficaram em segundo lugar nas baterias dois, 13 e 15, garantindo também um lugar na ronda dos 32.

Francisco Almeida, Joaquim Chaves, Martim Paulino, Henrique Pyrrait, João Pinho, Afonso Antunes, Daniel Nóbrega e Eduardo Fernandes despediram-se hoje da prova, que decorre até sábado na Costa de Caparica.