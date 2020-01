Frederico Morais e Vasco Ribeiro estreiam-se em grande em Marrocos

A 2.ª ronda do QS5000 de Taghazout, em Marrocos foi esta segunda-feira para a água e a armada lusa viveu mais um dia com saldo positivo, destacando-se, sobretudo, as performances de Frederico Morais e Vasco Ribeiro, que se estrearam com vitórias e performances contundentes. Mas houve mais dois portugueses a acompanhá-los rumo à 3.ª ronda da prova africana.





As coisas nem começaram da melhor forma para as cores nacionais, uma vez que Diogo Martins, o primeiro português a entrar em ação na 2.ª ronda, foi eliminado no heat 3. O jovem surfista somou apenas 8,40 pontos, numa bateria vencida pelo sul-africano Adin Masencamp (14,10) e onde o brasileiro Renan Pulga (13,26) também seguiu em frente.No entanto, depois tudo mudou a favor da armada lusa. Vasco Ribeiro, no heat 11, esteve em grande plano, somando 16,70 pontos em 20 possíveis e não dando qualquer hipótese à concorrência. Vasco, com uma onda de 8,50 pontos e outra de 8,20, conseguiu o terceiro melhor score do dia, deixando o sul-africano David van Zyl no 2.º posto e eliminando o francês Tiago Carrique e o espanhol Gony Zubizarreta.Dois heats volvidos foi a vez de Frederico Morais responder na mesma moeda, conseguindo o quarto melhor score do dia, com 16,27 pontos (8,67 e 7,60). Isto numa bateria com 100 por cento de sucesso para os surfistas portugueses, pois Pedro Henrique também conseguiu seguir em frente, com 11,16 pontos. Pelo caminho ficou o australiano Dylan Moffat e o francês Kyllian Guerrin.A performance dos portugueses seguia de vento em popa e no heat 17 Guilherme Fonseca também conseguiu a qualificação. Com o francês Tristan Guilbaud a conseguir o triunfo, com 11,70 pontos, os 8,27 do jovem surfista luso foram suficiente para garantir a passagem à próxima fase, deixando o francês Noa Dupouy e o norte-americano Ian Crane eliminados.Ainda assim, a ação terminou no heat 20 com a segunda eliminação do dia para as cores nacionais, depois do campeão nacional Miguel Blanco, que somou 10,23 pontos, ter ficado no 4.º posto de uma disputa muito equilibrada, em que o brasileiro Rafael Teixeira e o australiano Jackson Baker seguiram em frente.Contas feitas, apesar das duas eliminações, quatro portugueses conseguiram avançar para a 3.ª ronda deste Pro Taghazout Bay, onde só estão 48 surfistas em prova. E Afonso Antunes e Pedro Coelho ainda terão hipóteses de aumentar este lote, uma vez que vão competir amanhã juntos no heat 22, que também conta com o peruano Alonso Correa e com o australiano Sheldon Simkus.Depois de terminar a 2.ª ronda, a organização deverá avançar logo com a 3.ª ronda, onde Vasco Ribeiro será o primeiro a entrar em ação. Vasco está integrado no heat 6, onde terá de medir forças com dois ex-tops do WCT, o brasileiro Willian Cardoso e o norte-americano Pat Gudauskas, e ainda o francês Marco Mignot.Frederico Morais está no heat 7, onde vai enfrentar o norte-americano Taro Watanabe, o sul-africano Luke Slijpen e o australiano e ex-top do WCT Mitch Crews, a quem Kikas venceu na final do QS6000 dos Açores no ano passado. Na bateria seguinte compete Pedro Henrique, frente ao sul-africano Jordan Maree, ao francês Marc Lacomare e ao brasileiro Victor Bernardo.No heat 10 será a vez do jovem Guilherme Fonseca, que vem de um promissor 17.º posto no QS5000 da China que abriu a temporada, entrar em cena frente ao espanhol Ruben Vitoria, ao francês Charly Quivront e ao brasileiro Rafael Teixeira. Resta esperar para ver se Afonso Antunes e Pedro Coelho conseguem engrossar este lote luso e se vão marcar lugar nos últimos heats da 3.ª ronda.