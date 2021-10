Frederico Morais e Vasco Ribeiro são cabeças de cartaz no Azores Pro

A primeira semana de novembro vai levar os melhores surfistas europeus até aos Açores, naquela que vai ser a segunda prova do circuito QS europeu da temporada 2021/22 e também uma das mais importantes, uma vez que a prova masculina tem estatuto QS5000 e a feminina QS3000. A lista de inscritos já foi revelada e Vasco Ribeiro, atual número um europeu, e Frederico Morais, único surfista da elite mundial presente, serão as grandes atrações da prova açoriana, que se disputa nas ondas dos Areais de Santa Bárbara, em São Miguel.





Do lado masculino Portugal conta com 20 surfistas inscritos. Um número que ainda pode aumentar, pois ainda há vagas em aberto, além de existirem wildcards. A Vasco e Kikas, únicos com entrada direta para a ronda 3, também surgem na lista Guilherme Fonseca, Pedro Henrique, Luís Perloiro, Diogo Martins, Jácome Correia, Henrique Pyrrait, Pedro Coelho, Miguel Blanco, Joaquim Chaves, Francisco Almeida, Martim Carrasco, Guilherme Ribeiro e Miguel Matos, todos com entrada direta na ronda 2.Gonçalo Vieira, José Champalimaud, Francisco Queimado, Daniel Nóbrega e João Maria Mendonça terão de começar a participação na ronda inaugural. Isto, claro, se não existirem desistências que modifiquem a lista de inscritos e que os façam subir no seeding. Num total de 112 vagas disponíveis, incluindo quatro wildcards, há já 107 atletas inscritos.Em termos internacionais destaque para a presença de nomes que já estiveram no WCT, como o francês Joan Duru e o basco Aritz Aranburu, além dos jovens talentos europeus Kauli Vaast, Tim Bisso, Ruben Vitoria, Thomas Debierre, Justin Becret ou Jorgann Couzinet. Os brasileiros Halley Batista e Lucas Silveira, ambos residentes em Portugal, são outros dos nomes fortes em prova.Já do lado feminino a armada lusa vai estar representada por, pelo menos, seis surfistas. Às top seeds Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins e Carolina Mendes, que têm todas entrada direta na 3, juntam-se ainda Mafalda Lopes, Kika Veselko e Leonor Fragoso, que já têm entrada garantida na ronda 2. A elas podem juntar-se ainda mais surfistas, uma vez que há quatro wildcards disponíveis e das 56 vagas totais ainda só estão inscritas 48 surfistas.Do lado feminino a basca Leticia Canales Bilbao surge como a número um do seeding, numa lista que conta ainda com a francesa e ex-top mundial Pauline Ado. Vahine Fierro, Ariane Ochoa, Rachel Presti, Maud Le Car ou a big rider Justine Dupont.Com um período de espera que vai de 1 a 6 de Novembro, o Azores Pro Airlines é a segunda prova da temporada 2021/22 do QS regional europeu, mas irá servir praticamente como prova inaugural. Isto porque o Pro Anglet acabou por não ser finalizado devido a falta de ondas.