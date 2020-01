Frederico Morais e Vasco Ribeiro seguem para a 4.ª ronda em Marrocos

Vasco Ribeiro e Frederico Morais garantiram esta terça-feira a passagem à 4.ª ronda do Pro Taghazout Bay, QS5000 que se está a realizar em Marrocos. Num dia marcado por três eliminações de surfistas portugueses, Kikas e Vasco conseguiram performances de relevo e avançaram mais uma ronda, estando já entre os 24 últimos surfistas em prova.

O dia começou da melhor forma para a armada lusa, com Vasco Ribeiro a protagonizar mais uma vez uma das melhores performances do dia. Com 16,50 pontos, graças a uma onda de 8,57 e outra de 7,93 pontos, Vasco assegurou um triunfo contundente no heat 6, superiorizando-se ao brasileiro Willian Cardoso (15,26) e ajudando a eliminar o norte-americano Pat Gudauskas (14,66) e o francês Marco Mignot (12,24).

No heat seguinte foi a vez de Frederico Morais também estar em grande nível, juntando-se ao compatriota na fase seguinte do evento marroquino. Apesar de não ter vencido o heat, uma vez que foi batido pelos 14,14 pontos do norte-americano Taro Watanabe, Kikas somou 13,27 pontos e garantiu a passagem, deixando pelo caminho o sul-africano Luke Slijpen (10,64) e o australiano Mitch Crews (7,00).

A partir daí tudo mudou para as cores nacionais, com os três restantes surfistas a serem eliminados. Pedro Henrique, Guilherme Fonseca e Pedro Coelho deixaram uma boa imagem, todos com scores na casa dos 12 pontos, mas não conseguiram evitar o 4.º posto dos respetivos heats, deixando, assim, a armada lusa reduzida a apenas duas unidades para as rondas finais em Taghazout.

Agora, na 4.ª ronda, Vasco vai estar no heat 4, onde terá pela frente o brasileiro Bino Lopes e o norte-americano Jake Marshall. No 6 será a vez de Frederico Morais entrar em cena, defrontando o sul-africano Jordan Maree e o australiano Liam O’Brien. Nesta fase os dois primeiros de cada heat avançam para os oitavos-de-final e apenas o terceiro fica pelo caminho.