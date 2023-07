Frederico Morais eliminado em Huntington Beach

Frederico Morais foi esta segunda-feira eliminado do US Open of Surfing, quarta de seis etapas do circuito Challenger Series 2023. O surfista português foi derrotado na ronda 2 do evento californiano, despedindo-se de Huntington Beach no 33.° posto.

Kikas estreou-se no heat 10 da ronda 2, para a qual tinha entrada direta em virtude de ter estatuto de cabeça de série. Ainda assim, o atual número 3 do ranking não conseguiu evitar a eliminação de primeira.

Com 11,26 pontos, Frederico, que até chegou a liderar a bateria, não conseguiu melhor que a terceira posição, apenas à frente do australiano Jarvis Earle. O havaiano Eli Hanneman foi o vencedor da disputa, com o francês Joan Duru a também seguir em frente.

Com este desfecho, Morais deverá perder o 3.° posto do ranking, mas continuará em boa posição para garantir uma das 10 vagas em disputa para o circuito mundial do próximo ano. Até porque esta é a pior classificação do ano para o português e, até agora, o descarte nas contas finais, onde apenas irão contar os cinco melhores resultados entre as seis etapas.

A armada lusa vai continuar representada em Huntington Beach por Yolanda Hopkins, que ontem superou a ronda inaugural feminina, e também Teresa Bonvalot, que ainda aguarda a estreia na etapa norte-americana.