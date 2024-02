Frederico Morais eliminado em Pipeline

Frederico Morais foi, esta terça-feira, eliminado do Pipe Pro, prova inaugural do circuito mundial de surf 2024. Kikas despediu-se da prova havaiana no 17.° posto, após ser eliminado pelo havaiano Barron Mamiya na ronda 3.

No heat 8, que teve um ritmo baixo, Frederico demorou a encontrar-se com o mar, enquanto o adversário aproveitou para se colocar com uma ligeira vantagem na bateria.

A meio da bateria, Kikas conseguiu entrar na disputa com uma onda de 6,67 pontos. No entanto, até final o surfista português não encontrou mais qualquer onda com potencial e terminou com um score de 7 pontos, contra 14,16 de Mamiya.