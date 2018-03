Continuar a ler

O português igualou o 13.º lugar obtido na primeira das três provas australianas em 2017, contabilizando 1.750 pontos no ranking mundial, juntamente com o brasileiro Gabriel Medina, vencedor do circuito em 2014, entre outros, e à frente do havaiano John John Florence, bicampeão mundial em título, que não foi além da segunda ronda (25.º posto e 500 pontos).Medina e John John foram ambos eliminados pelo jovem australiano de 21 anos Mikey Wright, irmão mais novo de Owen Wright e Tyler Wright, campeã mundial em 2016 e 2017, que acabou por ser afastado da prova na quarta ronda.Nos quartos de final, destaque para as presenças do norte-americano Griffin Colapinto e dos brasileiros Tomas Hermes e Michael Rodrigues, todos a cumprir a primeira época no circuito, além do australiano Owen Wright, vencedor na Gold Coast em 2017.