O resultado deverá manter o português no top-20 do surf mundial.



A elite da modalidade vai continuar na Indonésia, uma vez que nos próximos dias Uluwatu vai servir de palco para terminar o Margaret River Pro, após esta etapa ter ficado por concluir, devido aos ataques de tubarão na região do Oeste australiano.



Frederico Morais não competirá, porque já não estava em prova quando se verificou a suspensão da mesma.



Para o surfista português, a próxima etapa do circuito será de 02 a 13 de julho em Jeffreys Bay, na África do Sul.



Frederico Morais foi eliminado na terceira ronda do Corona Bali Protected, quinta etapa do circuito mundial de surf, frente ao francês Jeremy Flores.O surfista de Cascais despediu-se da competição no 13.º lugar, depois de ter pontuado 13,50 (6,33 e 7,17) no sétimo 'heat', insuficiente face aos 16,04 (7,77 e 8,27) do seu adversário.