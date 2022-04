Frederico Morais eliminado na ronda 3 em Bells Beach

Frederico Morais foi esta quinta-feira eliminado do Rip Curl Pro Bells Beach, a quarta etapa do Championship Tour da World Surf League, terminando a prestação na prova australiana na 17.ª posição. O surfista português foi eliminado pelo rookie australiano Callum Robson no heat 10 da ronda 3 e ficou em posição delicada para garantir a continuidade na elite mundial na segunda metade da temporada.Kikas até teve um início de heat mais forte que o adversário, conseguindo uma onda de 7,60 pontos que o colocou na liderança a meio do duelo. Contudo, Robson conseguiria virar a disputa com a melhor onda do heat. Apesar de ter ficado com a prioridade durante largos minutos para poder responder ao adversário, o mar não colaborou e Frederico acabou por perder a bateria, depois de somar 13,43 pontos, contra 15,27 do jovem australiano.Esta foi a terceira vez que Frederico Morais foi eliminado nesta fase em quatro etapas, tendo apenas passado aos oitavos-de-final na etapa portuguesa. Este resultado não permite a Kikas entrar no top 22 do ranking, numa altura em que falta apenas uma etapa para o cut do meio da temporada.Dessa forma, Frederico, que chegou a Bells no 23.º posto do ranking, necessita de um resultado forte na próxima etapa, que acontece de 24 de Abril a 4 de Maio, em Margaret River, no Oeste australiano, de forma a tentar a continuidade no circuito mundial. Apesar de ainda não ser certo qual a distância a que o surfista português vai ficar do cut após esta etapa, é possível que o requisito para a continuidade no Tour passe por algo idêntico a chegar aos quartos-de-final na próxima etapa.Só os 22 primeiros do ranking (mais dois wildcards) vão participar nas cinco etapas da segunda metade da temporada, garantindo logo aí a qualificação para o circuito mundial de 2023. Os restantes surfistas caem para o circuito Challenger Series, onde vão tentar a requalificação frente aos melhores surfistas dos circuitos regionais da WSL.