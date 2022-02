Frederico Morais eliminado na ronda 3 em Pipeline

Frederico Morais despediu-se esta terça-feira do Pro Pipeline, etapa inaugural do Championship Tour de 2022 da World Surf League, depois de ter sido eliminado na 3.ª ronda da prova havaiana. Kikas falhou o acesso aos oitavos-de-final e terminou a participação no 17.º posto final.Apesar da derrota, o surfista português, de 30 anos, igualou a melhor prestação da carreira na mítica onda havaiana, depois de no ano passado também ter conseguido chegar à ronda 3. Contudo, a prestação de Frederico terminou hoje, depois da derrota frente ao rookie costarriquenho Carlos Muñoz.O heat 7 da ronda 3, o equivalente aos 16 avos-de-final, colocou frente a frente Frederico Morais e o surfista que foi chamado em cima da hora para o substituir em Tóquio’2020, mas que acabou por não chegar a tempo da competição. Com o sistema de overlaping heats em funcionamento, a primeira metade da bateria acabou por ter um ritmo baixo.Kikas e Muñoz tentaram a espaços encontrar pontuações de valor, mas sem sucesso. Ainda assim, o costarriquenho conseguiu adiantar-se na bateria com um tubo bem negociado, pontuado com 6,77 pontos. Frederico ficou com a prioridade à entrada da segunda metade da bateria, mas acabou por errar na escolha de ondas, entrando numa onda sem potencial.Mais conectado com o mar, "Carlitos" Muñoz aproveitou a deixa de Frederico para colocar mais uma onda a contar, de 5,60, somando os 12,37 pontos com que viria a terminar a bateria. Enquanto isso, Kikas ia tentando contrariar o domínio do costarriquenho, mas sem encontrar tubos de verdadeiro potencial.A melhor onda do surfista português acabou por surgir já na reta final, com um tubo para Backdoor, que lhe rendeu 4 pontos. Mas já não havia tempo para mais. Isto depois de Muñoz se ter lesionado a remar para uma onda e de nem sequer ter competido nos últimos minutos do heat. Os 7,43 pontos de Kikas foram insuficientes para superar a prestação do opositor.Frederico Morais vai permanecer no Havai, uma vez que a segunda etapa do circuito mundial de surf acontece novamente na ilha de Oahu, mas na onda de Sunset, de 11 a 23 de Fevereiro. Uma onda que traz boas memórias a Kikas, que ali conseguiu grandes resultados no circuito WQS, e que é uma das novidades do calendário para 2022.