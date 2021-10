Frederico Morais eliminado nos quartos de final em França

O surfista português Frederico Morais ficou-se este sábado pelos quartos de final do challenger de Landes, em França, batido pelo francês Michel Bourez, com uma pontuação global de 9,77, face a 9,6 do atleta luso.

Na última das quatro baterias daquela fase da prova, 'Kikas' até começou melhor, com 5,33 pontos na primeira onda, enquanto Bourez apenas obteve 3,0 na primeira tentativa.

Contudo, o surfista de Cascais, com 29 anos e 10.º da hierarquia mundial, somou desaires em seguida. As melhores notas foram de 4,17 e 4,27 nas quinta e oitava ondas escolhidas.

O francês, 28.º no circuito principal da Liga Mundial de Surf, atingiu 4,6 e 5,17 nos quinto e sexto ensaios, juntando-se assim ao brasileiro Mateus Herdy, na segunda bateria das 'meias'. Os outros apurados são Connor O'Leary e o japonês Kanoa Igarashi.