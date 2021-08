Frederico Morais em bom plano no arranque da etapa no México

O português Frederico Morais garantiu esta terça-feira a passagem direta à terceira ronda do Open de surf do México, ficando no segundo lugar na nona bateria da ronda inaugural da prova do circuito principal da Liga Mundial de Surf.

Depois de falhar os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, após testar positivo ao novo coronavírus, o atleta luso fez 12,77 pontos, atrás do brasileiro Caio Ibelli (13,77) e à frente do também canarinho Alex Ribeiro (8,87), que vai disputar a ronda de eliminação.

Já Kikas e Caio Ibelli asseguraram presença na terceira ronda da prova, que começou esta terça-feira na praia de Barra de la Cruz, em Oaxaca, e cujo período de espera se estende até 19 de agosto.