Frederico Morais embala para os quartos-de-final em Santa Cruz

Frederico Morais qualificou-se, esta sexta-feira, para os quartos-de-final do Pro Santa Cruz, quinta etapa do circuito europeu de qualificação 2023/24. Kikas foi o único português a conseguir superar o terceiro dia de ação neste QS3000 do Oeste, garantindo o apuramento para o dia final da prova que já venceu em 2019.

A competição retomou com a ronda 5, onde Guilherme Ribeiro e Frederico Morais conseguiu a qualificação, com destaque para um triunfo no heat 5, cifrado em 13,03 pontos, que embalou o surfista de Cascais, de 31 anos, para a próxima fase, enquanto Gui foi segundo no heat 4. Já Afonso Antunes despediu-se de prova nesta fase, terminando a prova no 25.º posto.

Na ronda seguinte, o campeão nacional Guilherme Ribeiro ficou muito perto de carimbar uma das vagas nos quartos-de-final, falhando esse feito por somente 0,17 pontos. Um desfecho que fez com que Ribeiro se despedisse de Santa Cruz na 9.ª posição e que o deverá ajudar a melhorar o atual 16.º posto do ranking, que apura os surfistas europeus para as Challenger Series 2024.

Mais à frente, no heat 3, foi a fez de Frederico regressar à água, com os quartos-de-final no horizonte. Kikas esteve novamente em bom plano e, mesmo sendo superado pelo francês Charly Quivront (11,87 pontos), conseguiu assegurar a passagem à próxima fase na segunda posição, com 11,13 pontos. Pelo caminho ficaram os franceses Mihimana Braye e Tristan Guilbaud.

Agora, na última bateria dos quartos-de-final, Frederico Morais vai medir forças com o francês Jorgann Couzinet. O adversário de Frederico é um dos sete franceses que quase fizeram o pleno no dia final do Pro Santa Cruz. Dessa forma, caso o surfista português continue a avançar na competição, já sabe que terá de enfrentar sempre adversários franceses para chegar ao lugar mais alto do pódio em Santa Cruz.

Heats dos quartos-de- final

QF 1: Tiago Carrique (FRA) vs. Kepa Housset-Ezponda (FRA)

QF 2: Maxime Huscenot (FRA) vs. Gatien Delahaye (FRA)

QF 3: Charly Quivront (FRA) vs. Marco Mignot (FRA)

QF 4: Frederico Morais (POR) vs. Jorgann Couzinet (FRA)