Frederico Morais enfrenta Ace Buchan na 3.ª ronda da Newcastle Cup

Frederico Morais já conhece o adversário que vai ter pela frente na 3.ª ronda da Newcastle Cup, a segunda etapa do WCT 2021. Depois de esta terça-feira se ter disputado apenas a ronda de repescagem masculina, o surfista português ficou a saber que subiu ao estatuto de top seed e que vai estar no heat 2 dos 16 avos-de-final, frente ao australiano Ace Buchan.





Kikas vai ter, assim, pela frente um dos mais experientes e regulares surfistas do WCT. São já 15 temporadas de Ace na elite mundial, ficando praticamente sempre dentro do top 20 mundial. O surfista natural de Avoca Beach, na região de Nova Gales do Sul, onde se realizam as duas primeiras etapas da perna australiana, teve como melhor resultado o 6.º lugar alcançado em 2006 e atualmente, aos 38 anos, destaca-se por exercer o cargo de representante dos surfistas do circuito mundial.Este vai ser o quinto duelo entre Frederico e Adrian Buchan, sendo que neste momento a balança encontra-se empatada com dois triunfos para cada lado. Caso Kikas consiga colocar-se em vantagem neste duelo particular será sinónimo que o surfista de Cascais conseguiu passar aos oitavos-de-final da etapa de Newcastle. E aí poderá ter pela frente Gabriel Medina.Medina será o primeiro dos favoritos a entrar em cena nesta fase, estando no heat 1 frente ao australiano Connor O’Leary. Se Medina e Kikas vencerem os respetivos heats vão medir forças no heat 1 dos oitavos-de-final. Entre os outros candidatos destaque para o embate de John John Florence frente ao rookie Morgan Cibilic no heat 5, no heat 9 o campeão mundial Italo Ferreira enfrenta o wildcard local Jackson Baker e no 16.º e último heat da ronda Filipe Toledo defronta o italiano Leo Fioravanti, que foi o grande destaque da repescagem.Uma repescagem que se desenrolou sem grandes surpresas. Entre os quatro surfistas que se despediram precocemente da competição estavam dois wildcards, Matt Bating e Mikey Wright, um rookie Matthew McGillivray, e o experiente Jadson Andre. O surfista brasileiro foi eliminado num heat em que Fioravanti conseguiu a melhor onda do evento até ao momento, com 9 pontos, e onde Conner Coffin foi segundo. Destaque ainda para o super heat vencido por Julian Wilson, onde Jack Robinson acabou por superar Mikey Wright nos últimos segundos. Owen Wright e Michel Bourez foram os outros vencedores da ronda.Agora, a ação deverá regressar já esta quarta-feira em Newcastle, com nova chamada marcada para as 6H45 locais, para um possível início às 7h05, ou seja, por volta das 22 horas em Portugal Continental. E Frederico deverá entrar na água logo após o arranque.HEAT 1: Owen Wright (AUS) 13.77 DEF. Adriano de Souza (BRA) 13.66, Matt Banting (AUS) 11.00HEAT 2: Julian Wilson (AUS) 12.80 DEF. Jack Robinson (AUS) 10.90, Mikey Wright (AUS) 8.67 HEAT 3: Michel Bourez (FRA) 13.34 DEF. Connor O'Leary (AUS) 11.33, Matthew McGillivray (ZAF) 8.43HEAT 4: Leonardo Fioravanti (ITA) 15.67 DEF. Conner Coffin (USA) 12.33, Jadson Andre (BRA) 9.40HEAT 1: Gabriel Medina (BRA) vs. Connor O'Leary (AUS)HEAT 2: Frederico Morais (PRT) vs. Adrian Buchan (AUS)HEAT 3: Jeremy Flores (FRA) vs. Adriano de Souza (BRA)HEAT 4: Julian Wilson (AUS) vs. Jack Robinson (AUS)HEAT 5: John John Florence (HAW) vs. Morgan Cibilic (AUS)HEAT 6: Seth Moniz (HAW) vs. Wade Carmichael (AUS)HEAT 7: Ryan Callinan (AUS) vs. Crosby Colapinto (USA)HEAT 8: Owen Wright (AUS) vs. Miguel Pupo (BRA)HEAT 9: Italo Ferreira (BRA) vs. Jackson Baker (AUS)HEAT 10: Michel Bourez (FRA) vs. Griffin Colapinto (USA)HEAT 11: Kanoa Igarashi (JAP) vs. Ethan Ewing (AUS)HEAT 12: Caio Ibelli (BRA) vs. Deivid Silva (BRA)HEAT 13: Jordy Smith (ZAF) vs. Alex Ribeiro (BRA)HEAT 14: Peterson Crisanto (BRA) vs. Conner Coffin (AUS)HEAT 15: Jack Freestone (AUS) vs. Yago Dora (BRA)HEAT 16: Filipe Toledo (BRA) vs. Leonardo Fioravanti (ITA)