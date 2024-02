Frederico Morais enfrenta Barron Mamiya na ronda 3 em Pipeline

Frederico Morais garantiu, esta quarta-feira, a passagem à ronda 3 do Pipe Pro, etapa inaugural do circuito mundial de surf 2024, e já ficou a conhecer o oponente que terá pela frente na próxima fase da prova havaiana. O surfista português vai medir forças com um dos muitos surfistas locais em prova, o havaiano Barron Mamiya, no heat 7.Depois de realizada a ronda inaugural em Pipeline, a qualidade das ondas tubulares permitiu à organização avançar com a ronda de repescagem, o que fez com que ficasse já definido o emparelhamento dos 16 avos-de-final, onde Kikas medirá forças com Mamiya. Esta será a primeira vez que os dois surfistas se enfrentam no WCT.Especialista em Pipe, Mamiya foi um dos destaques da ronda inaugural, vencendo a bateria 11, com um total de 14,10 pontos. Já Frederico passou no 2.º posto da bateria 8, com um score de apenas 4,57. Algo que antevê uma tarefa complicada para o surfista português que tem como melhor resultado o 17.º lugar.Caso consiga avançar para a próxima fase, Kikas já sabe que medirá forças nos oitavos-de-final com o vencedor do embate entre o brasileiro Yago Dora e o rookie australiano Jacob Willcox. Se isso acontecer é também garantido o melhor resultado da carreira em Pipeline para Frederico Morais.Entre os outros heats destaque para o embate entre o australiano e vice-campeão mundial em título Ethan Ewing e o norte-americano e 11 vezes campeão mundial Kelly Slater, que completa 52 anos dentro de 10 dias. Outros duelos muito antecipados são o do brasileiro Italo Ferreira frente ao sul-africano Jordy Smith ou o de Gabriel Medina frente ao rookie Crosby Colapinto.Fora de prova já está o bicampeão mundial em título, o brasileiro Filipe Toledo. Depois de uma prestação aquém do esperado na ronda inaugural, onde fez apenas 1,77 pontos, Toledo abdicou da presença na ronda de repescagem, alegando estar com uma intoxicação alimentar, ficando, assim, eliminado desta prova. O indonésio Rio Waida, o norte-americano Cole Houshmand e o brasileiro Caio Ibelli foram os outros surfistas já eliminados.A ação em Pipeline pode retomar esta quinta-feira, uma vez que o vento promete continuar favorável, embora o mar caia um pouco. Fica apenas a dúvida se a prova retoma com a competição masculina ou feminina. Caso avancem novamente os homens, a ação deverá acontecer em formato de heats sobrepostos, o que significa que Kikas entrará na água por volta das 20 horas em Portugal Continental. A chamada vai acontecer pelas 18 horas portuguesas e só aí se saberá o que a organização vai decidir para o dia de hoje.HEAT 1: Ethan Ewing (AUS) vs. Kelly Slater (EUA)HEAT 2: Samuel Pupo (BRA) vs. Liam O'Brien (AUS)HEAT 3: Ryan Callinan (AUS) vs. Jake Marshall (EUA)HEAT 4: Connor O'Leary (JAP) vs. Jackson Bunch (HAV)HEAT 5: Jack Robinson (AUS) vs. Ramzi Boukhiam (MAR)HEAT 6: Italo Ferreira (BRA) vs. Jordy Smith (AFS)HEAT 7: Barron Mamiya (HAV) vs. Frederico Morais (POR)HEAT 8: Yago Dora (BRA) vs. Jacob Willcox (AUS)HEAT 9: Griffin Colapinto (EUA) vs. Shion Crawford (HAW)HEAT 10: Ian Gentil (HAV) vs. Kanoa Igarashi (JAP)HEAT 11: Gabriel Medina (BRA) vs. Crosby Colapinto (EUA)HEAT 12: Miguel Pupo (BRA) vs. Imaikalani deVault (HAV)HEAT 13: John John Florence (HAV) vs. Deivid Silva (BRA)HEAT 14: Callum Robson (AUS) vs. Seth Moniz (HAV)HEAT 15: Matthew McGillivray (AFS) vs. Eli Hanneman (HAV)HEAT 16: Leonardo Fioravanti (ITA) vs. Kade Matson (EUA)