Frederico Morais enfrenta campeão mundial na estreia em Sunset

De 19 a 28 de janeiro os melhores surfistas do Mundo vão estar em ação novamente no Havai, com a histórica onda de Sunset, uma das grandes novidades para o circuito em 2021, a receber a segunda etapa do ano. Apesar de ainda faltarem três semanas para o começo da prova, a WSL já divulgou os heats provisórios da ronda inaugural do Sunset Open.





Depois do 17.º posto alcançado em Pipeline, Frederico Morais acabou por descer ao 24.º posto do seeding, o que o coloca no "olho do furacão". Esta situação faz com que Kikas esteja colocado no heat 6, ao lado do atual campeão mundial, o brasileiro Italo Ferreira, e do wildcard havaiano Billy Kemper, antigo campeão mundial de ondas grandes e um dos maiores especialistas em Sunset.Apesar de a lista de heats ainda poder ser alterada, caso existam desistências até ao arranque do evento, a verdade é que Frederico parece ter ficado com a "fava" deste draw, uma vez que vai ter de medir forças com dois dos melhores surfistas neste tipo de onda, embora o surfista português também o seja. Apenas dois surfistas seguem direto para a 3.ª ronda, com o terceiro a ter de disputar a repescagem.Kikas tem excelentes memórias de Sunset, onde já fez duas finais do WQS e onde carimbou as duas qualificações para o circuito mundial, a última delas em 2019, quando terminou a temporada como campeão do circuito de qualificação. Esta é certamente uma das etapas mais ao jeito do surfista de Cascais que, mesmo perante este heat complicado no arranque, tem aspirações a deixar o Havai com um grande resultado.Nos outros heats destaque para Gabriel Medina, que vai enfrentar no heat 5 o compatriota Yago Dora e o outro wildcard desta etapa, o havaiano e ex-top do WCT Zeke Lau, também ele um dos surfistas mais experienciados na direita de Sunset Beach. Já o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater vai estar no heat 8, com os jovens Griffin Colapinto e Leo Fioravanti, enquanto o líder do ranking, o havaiano John John Florence, que vem de um histórico triunfo em Pipeline, vai medir forças na estreia com o norte-americano Conner Coffin e o brasileiro Deivid Silva.H1: Kolohe Andino (EUA), Peterson Crisanto (BRA), Alex Ribeiro (BRA)H2: Filipe Toledo (BRA), Adrian Buchan (AUS), Connor O’Leary (AUS)H3: John John Florence (HAV), Conner Coffin (EUA), Deivid Silva (BRA)H4: Jordy Smith (AFS), Jadson Andre (BRA), Morgan Cibilic (AUS)H5: Gabriel Medina (BRA), Yago Dora (BRA), Ezekiel Lau (HAV)H6: Italo Ferreira (BRA), Frederico Morais (POR), Billy Kemper (HAV)H7: Kanoa Igarashi (JAP), Wade Carmichael (AUS), Ethan Ewing (AUS)H8: Kelly Slater (EUA), Griffin Colapinto (EUA), Leonardo Fioravanti (ITA)H9: Jeremy Flores (FRA), Michel Bourez (FRA), Miguel Pupo (BRA)H10: Owen Wright (AUS), Seth Moniz (HAV), Adriano de Souza (BRA)H11: Julian Wilson (AUS), Caio Ibelli (BRA), Jack Robinson (AUS)H12: Ryan Callinan (AUS), Jack Freestone (AUS), Matthew McGillivray (AFS)