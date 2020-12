Frederico Morais enfrenta Jack Freestone na ronda 3 em Pipeline

O Pipe Masters está de regresso à água e Frederico Morais já conhece o adversário que vai ter pela frente na ronda 3 da etapa inaugural do WCT 2021. O australiano Jack Freestone vai ser o rival do surfista português no heat 14, o que significa que Kikas só irá competir já perto da madrugada.





Depois de concluída a ronda de repescagem, onde se registaram algumas surpresas, como a eliminação do norte-americano Conner Coffin e do campeão mundial de 2015 Adriano de Souza – o brasileiro Alex Ribeiro foi o outro surfista eliminado de primeira -, os surfistas ficaram a conhecer o que o seeding lhes ditava na próxima ronda.Kikas vai ter assim pela frente um adversário que não está entre os candidatos e que no passado já foi superado pelo português. Apesar do emparelhamento da 3.ª ronda ter sido simpático para o português, a verdade é que caso avance Frederico pode ter pela frente nos oitavos-de-final um dos principais candidatos, o brasileiro Gabriel Medina – caso este também vença o embate com o rookie australiano Morgan Cibilic.Com a ronda 3 já na água, e a ser disputada em formato overlaping - dois heats em simultâneo na água -, prevê-se que Kikas entre em ação por volta da meia-noite em Portugal Continental. E caso consiga superar esta ronda é provável que volte a competir durante a madrugada. Isto porque o swell que chegou ao Havai promete oferecer tubos perfeitos e grandes em Pipeline durante o dia de hoje.O Pipe Masters está de regresso à água depois de ter ficado em suspenso durante alguns dias, após membros do staff da WSL, incluindo o próprio CEO Erik Logan, terem sido infetado pelo vírus da Covid-19. A ação pode ser vista em direto no site, Facebook e Youtube da WSL e ainda na Fuel TV.