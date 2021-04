Frederico Morais enfrenta John John Florence na estreia em Narrabeen

De Newcastle para Narrabeen, a caravana do WCT já está a caminho da próxima etapa, que arranca dia 16, novamente em Nova Gales do Sul, mas desta vez mais próximo de Sydney. E os heats da ronda inaugural já foram divulgados, com Frederico Morais a ficar a conhecer os adversários que terá pela frente na estreia.

Depois do 9.º posto alcançado em Newcastle, Kikas parte para Narrabeen no 15.º posto do ranking e com boas perspetivas. E quando tudo começar nesta terceira etapa da temporada, vai estar em ação logo no heat 2 da ronda inaugural, onde mede forças com o havaiano John John Florence, atual número 3 mundial, e o brasileiro Alex Ribeiro.

Com dois surfistas a passarem direto para a ronda 3, apenas o terceiro do heat vai para a repescagem, sendo que o vencedor beneficia disso para subir no seeding. Frederico chega a Narrabeen como número 20 do seeding, melhorando a posição que tinha na etapa anterior.

Entre os heats da ronda inaugural destaque para uma super bateria, que terá três surfistas sonantes: o campeão mundial em título e número um mundial Italo Ferreira, que vem de um triunfo em Newcastle, o rookie australiano Morgan Cibilic, que foi a sensação da última etapa, e ainda o wildcard e três vezes campeão mundial Mick Fanning.

Está assim abrilhantado o regresso à competição de Fanning, que foi convidado especial para esta etapa. Depois de se afastar do WCT nos últimos anos, a lenda australiana regressa para comemorar os 20 anos da sua primeira vitória no WCT, que aconteceu ainda como wildcard, em Bells Beach.

Os outros três wildcards – um por convite e dois por substituição devido às lesões de Kelly Slater e Kolohe Andino – pertencem aos jovens australianos Dylan Moffat e Reef Heazlewood e ainda a Mikey Wright, que repete a presença em Newcastle. Moffat fica no heat de Gabriel Medina e Jadson Andre, Heazlewood enfrenta Jordy Smith e Ace Buchan e Wright defronta Filipe Toledo e Adriano de Souza.

Heats da ronda inaugural do Rip Curl Narrabeen Classic:

Heat 1: Kanoa Igarashi (JAP), Yago Dora (BRA), Connor O’Leary (AUS)

Heat 2: John John Florence (HAV), Frederico Morais (PRT), Alex Ribeiro (BRA)

Heat 3: Filipe Toledo (BRA), Adriano de Souza (BRA), Mikey Wright (AUS)

Heat 4: Jordy Smith (AFS), Adrian Buchan (AUS), Reef Heazlewood (AUS)

Heat 5: Gabriel Medina (BRA), Jadson Andre (BRA), Dylan Moffat (AUS)

Heat 6: Italo Ferreira (BRA), Morgan Cibilic (AUS), Mick Fanning (AUS)

Heat 7: Jeremy Flores (FRA), Peterson Crisanto (BRA), Ethan Ewing (AUS)

Heat 8: Ryan Callinan (AUS), Michel Bourez (FRA), Leonardo Fioravanti (ITA)

Heat 9: Owen Wright (AUS), Seth Moniz (HAV), Matthew McGillivray (AFS)

Heat 10: Julian Wilson (AUS), Conner Coffin (EUA), Miguel Pupo (BRA)

Heat 11: Jack Freestone (AUS), Wade Carmichael (AUS), Deivid Silva (BRA)

Heat 12: Griffin Colapinto (EUA), Caio Ibelli (BRA), Jack Robinson (AUS)