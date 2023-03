Frederico Morais enfrenta Kelly Slater na repescagem em Peniche

Frederico Morais já conhece os adversários que vai ter pela frente na ronda de repescagem do MEO Rip Curl Pro Portugal, que arrancou este sábado em Peniche. O surfista português vai ter uma complicada missão pela frente, quando enfrentar no heat 2 o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater e ainda o japonês Kanoa Igarashi.Este é o reencontro entre Kikas e Slater, cujo primeiro duelo na elite mundial aconteceu precisamente em Peniche. Na estreia como wildcard na prova portuguesa, em 2013 Frederico ficou nas bocas do Mundo depois de eliminar Slater também na repescagem e de ter custado ao veterano norte-americano a conquista do 12.º título mundial.Desta vez, não será um heat entre apenas dois surfistas, com Kanoa Igarashi também pelo meio. Dos três surfistas, apenas o terceiro classificado irá ficar pelo caminho. Relembrar que Kanoa, surfista que tem residência em Portugal e é amigo de Frederico Morais, foi o carrasco do português no oitavos-de-final desta etapa no ano passado.Quem também caiu nas repescagens foi o brasileiro Gabriel Medina, um dos grandes candidatos à vitória em Supertubos e ao título mundial. Medina ficou no terceiro lugar do última heat da ronda inaugural masculina, depois de ser superado pelo sul-africano Jordy Smith e pelo rookie indonésio Rio Waida, que brilhou ao obter o melhor score do dia, com 15,16 pontos.Além de Medina e Kanoa, os brasileiros Caio Ibelli e João Chianca foram os outros top seeds a serem atirados para a repescagem, que poderá ainda acontecer ao final da tarde deste sábado na praia de Supertubos.H1: Caio Ibelli (BRA) x Kolohe Andino (EUA) x Tiago Carrique (FRA)H2: Kanoa Igarashi (JAP) x Kelly Slater (EUA) x Frederico Morais (PRT)H3: João Chianca (BRA) x Seth Moniz (HAV) x Ezekiel Lau (HAV)H4: Gabriel Medina (BRA) x Callum Robson (AUS) x Maxime Huscenot (FRA)