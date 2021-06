Frederico Morais enfrenta novo formato competitivo no Surf Ranch

É já esta sexta-feira que tem início o Surf Ranch Pro, a sexta etapa do CT 2021, que leva os melhores surfistas do Mundo até à piscina de ondas artificiais criada por Kelly Slater. Com o 11 vezes campeão mundial de regresso à ação, o Surf Ranch Pro apresenta-se esta temporada com um novo formato competitivo.

Segundo o anúncio feito pela WSL surgiram algumas alterações notórias à forma como a prova decorre. Algo que é normal acontecer de ano para ano, desde que a prova se realizou pela primeira vez, em 2018. Uma espécie de afinação, rumo ao formato ideal. Desta feita, as grandes novidades são a criação de heats e o facto de existirem quatro rondas de competição.

Tal como em anos anteriores, os surfistas serão distribuídos por heats de seis do lado masculino e três do lado feminino numa fase primária, com cada competidor a ter direito a duas runs, sendo que em cada run tem direito a surfar uma onda para a direita e outra para a esquerda. Quando tiver as quatro ondas surfadas fica com o score total, que será a soma da melhor esquerda com a melhor direita.

É aqui que as coisas começam a ficar diferentes. No passado era feita uma tabela geral com os scores de todos os surfistas. Contudo, agora, os dois vencedores de cada heat passam automaticamente para a ronda de bónus, onde só chegarão 24 surfistas na prova masculina e 12 na feminina. Ou seja, mesmo que não estejam entre os 24 melhores scores no arranque, o facto de estarem nos dois primeiros lugares do respetivo heat faz com que esses surfistas passem automaticamente à fase seguinte.

Depois, entre os restantes surfistas que não garantiram os dois primeiros lugares de cada heat é feita, então, uma tabela geral, em que os 12 melhores restantes surfistas avançam também para a ronda bónus. À semelhança do passado, nessa ronda bónus cada surfista pode somar mais uma onda para a esquerda e outra para a direita, e entram em ação por ordem classificativa. Nesta fase apenas os oito melhores homens e as quatro melhores mulheres seguem para as rondas finais.

Aqui também há mudanças, pois a partir de agora irá haver meias-finais. Com oito homens e quatro mulheres ainda em prova, cada um tem direito a mais duas runs, ou seja, mais quatro ondas (duas direitas e duas esquerdas). O somatório da melhor esquerda com a melhor direita vai ajudar a definir os dois finalistas masculinos e duas finalistas femininas.

Segue-se a grande final onde os dois finalistas de cada prova voltam a poder surfar duas runs, com duas esquerdas e duas direitas. Após isso, é fazer as contas para encontrar os campeões do Surf Ranch Pro 2021, sendo que a cada fase que se avança na prova o score anterior desaparece, servindo apenas para o alinhamento de entrada na água.

Entretanto, e ao contrário do que era previsto pela lista provisória de surfistas em prova, Frederico Morais vai ser um dos últimos surfistas a entrar em prova esta sexta-feira, estando no mesmo heat do brasileiro e grande favorito Filipe Toledo, mas também do italiano Leo Fioravanti, do brasileiro Peterson Crisanto, do australiano Liam O’Brien e do havaiano e wildcard Eli Hanneman.

Kikas vai, assim, ter de lutar por ser um dos dois melhores surfistas neste heat ou então fazer o melhor score possível para conseguir figurar entre os 24 surfistas que passam à ronda bónus, que será disputada entre a tarde de sábado, para os 12 piores entre os 24 qualificados, e a manhã de domingo, para os 12 melhores. As finais acontecem na tarde de domingo.

Com os horários já definidos, o surfista português vai surfar a primeira onda às 14H20 locais – 22H20 em Portugal Continental, para a direita. A esquerda será surfada quatro minutos depois. A segunda run será quase uma hora depois, com a primeira onda programada para as 23H08 e a segunda e última da fase inaugural às 23H12.

Na sexta-feira nem todos os surfistas entram em ação, com dois heats masculinos e dois femininos a ficarem programados para a manhã de sábado. Num desses heats está Gabriel Medina, o campeão em título do evento e atual líder mundial. No mesmo heat de Medina está uma das novidades, o jovem Jabe Swierkocki, que entrou em prova devido à ausência de última hora do francês Jeremy Flores. Também o campeão mundial em título Italo Ferreira só vai ter a estreia no sábado.