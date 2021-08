Frederico Morais enfrenta Peterson Crisanto na ronda 3 do Corona Open México

Frederico Morais já conhece o adversário que vai ter pela frente na ronda 3 do Corona Open México, sétima e penúltima etapa da fase regular do CT 2021. O surfista português, que garantiu passagem direta a esta fase da prova, vai ter pela frente o brasileiro Peterson Crisanto no heat 11 da ronda 3, que deverá acontecer por volta das 21 horas em Portugal Continental.





Kikas, atual número 11 do Mundo, tem, assim, pela frente um surfista vindo da repescagem, mas que, apesar disso, tem estado em grande nível na etapa mexicana. Também com 29 anos e na sua segunda temporada no Tour, Crisanto, atual número 26 do ranking, vai cruzar-se com Frederico pela terceira vez no circuito, sendo que saiu por cima nas duas ocasiões anteriores.Depois de ter ficado no terceiro e último posto de um incrível heat frente ao campeão mundial Italo Ferreira e ao wildcard Mateus Herdy, que venceu o duelo, na ronda inaugural, Peterson Crisanto viu-se obrigado a competir na repescagem já ao início desta quarta-feira. O surfista brasileiro conseguiu mesmo vencer o heat 1 da ronda 2, onde também estava Kanoa Igarashi, depois de somar 14,33 pontos, com uma nota excelente pelo meio: 8,33.Nesta ronda de repescagem acabaram por ficar pelo caminho os convidados locais Diego Cadena, eliminado por Crisanto e Kanoa, e Jhony Corzo e também o brasileiro Alex Ribeiro e o australiano Connor O’Leary.Agora, a terceira ronda já será disputada em formato overlap, o que faz com que dois heats estejam na água em simultâneo, com a prioridade a pertencer aos surfistas que estão há mais tempo na água. Caso Kikas consiga vencer este duelo com Peterson Crisanto vai ter pela frente nos oitavos-de-final o vencedor da bateria entre o brasileiro Yago Dora e o australiano Mikey Wright., podendo cruzar-se com Filipe Toledo caso ambos cheguem aos quartos-de-final.Entre todos os 16 heats, destaque para o super embate entre Kanoa Igarashi e Kolohe Andino, enquanto os candidatos terão duelos aparentemente mais acessíveis pela frente. Gabriel Medina mede forças com Michel Bourez logo no heat 1, enquanto Filipe Toledo enfrenta o indonésio Rio Waida no heat 9 e Italo Ferreira defronta o australiano Wade Carmichael no heat 13H1: Gabriel Medina (BRA) x Michel Bourez (FRA)H2: Ethan Ewing (AUS) x Matthew McGillivray (AFS)H3: Kanoa Igarashi (JAP) x Kolohe Andino (EUA)H4: Adriano de Souza (BRA) x Deivid Silva (BRA)H5: Morgan Cibilic (AUS) x Lucca Mesinas (PER)H6: Leo Fioravanti (ITA) x Owen Wright (AUS)H7: Conner Coffin (EUA) x Ace Buchan (AUS)H8: Ryan Callinan (AUS) x Jeremy Flores (FRA)H9: Filipe Toledo (BRA) x Rio Waida (INA)H10: Caio Ibelli (BRA) x Jack Robinson (AUS)H11: Frederico Morais (PRT) x Peterson Crisanto (BRA)H12: Yago Dora (BRA) x Mikey Wright (AUS)H13: Italo Ferreira (BRA) x Wade Carmichael (AUS)H14: Miguel Pupo (BRA) x Kelly Slater (EUA)H15: Seth Moniz (HAV) x Jadson Andre (BRA)H16: Griffin Colapinto (EUA) x Mateus Herdy (BRA)