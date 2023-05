Frederico Morais entra a vencer em Snapper Rocks

Começou da melhor forma para Frederico Morais a participação nas Challenger Series 2023. O surfista português esteve em ação na madrugada desta quarta-feira e conseguiu estrear-se com um triunfo, que o apurou para a ronda 3 da etapa que se está a disputar em Snapper Rocks, Austrália, e que é a primeira da disputa pelas vagas para o World Tour 2024.Com entrada direta para a ronda 2, Kikas apenas entrou em competição nesta segunda jornada da etapa da Gold Coast australiana. E fê-lo de forma eficaz, após somar 10,57 pontos nas pequenas direitas de Snappers. Ainda assim, foi suficiente para superar a concorrência no heat 4, onde o norte-americano Evan Geiselman (9,87) foi segundo. Pelo caminho ficou o barbadense Josh Burke (9,40) e ainda o australiano Callum Robson (6,70), atual top mundial e campeão em título deste evento.Agora, na ronda 3, onde já só restam 32 surfistas à procura de uma das 16 vagas nos oitavos-de-final, Frederico vai competir no heat 2, onde terá pela frente o brasileiro e antigo campeão mundial júnior Lucas Silveira, o australiano Jacob Willcox e ainda o sul-africano Adin Masencamp, que tem sido um dos grandes destaques das rondas inaugurais nesta etapa.Referência ainda para o facto de vários surfistas que iniciaram a temporada no World Tour, mas que foram relegados para as Challenger Series após o corte do meio do ano, terem já ficado pelo caminho nesta etapa. Foram os casos de Kolohe Andino, Maxime Huscenot, Jake Marshall, Carlos Muñoz e Michael Rodrigues.Após concluída a ronda 2 masculina, a ação ainda prosseguiu com a ronda 2 feminina, mas apenas foram realizados 2 heats, o que fez com que o quarteto português em prova não entrasse em ação. Assim, a prestação de Teresa Bonvalot, Carolina Mendes, Kika Veselko e Yolanda Hopkins nesta fase da prova ficou adiada para esta quinta-feira. Em jogo vai estar a passagem aos oitavos-de-final femininos.