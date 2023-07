Frederico Morais espreita o top 3 do ranking e o regresso ao Tour

Frederico Morais garantiu, esta sexta-feira, a presença no dia final do Ballito Pro, naquele que já é o melhor resultado da carreira do surfista português no circuito Challenger Series. Kikas tem estado em destaque na prova sul-africana e esta prestação já vai garantir uma considerável e importante subida no ranking, cujo top 10 final garante vaga no circuito mundial de 2024.

Com as meias-finais garantidas, onde irá enfrentar o jovem norte-americano Kade Matson, Frederico vai ficar com, pelo menos, 12530 pontos no ranking. Algo que o coloca provisoriamente no 4.º posto. Caso vá à final, Kikas avançará para o 3.º posto do ranking. Se isso acontecer já sabe que sai de Ballito nessa posição, independentemente do desfecho da final.

Contudo, Frederico ainda poderá ser ultrapassado por dois adversários. Se perder nas meias-finais frente a Kade Matson será ultrapassado no ranking pelo norte-americano. Neste cenário de 3.º lugar, se o triunfo final for de Joan Duru também será ultrapassado pelo experiente surfista francês. Ainda assim, o pior que pode acontecer é sair de Ballito no 6.º posto, bem dentro do cut de qualificação.

Dos surfistas nas meias-finais, só Cole Houshmand está acima de Kikas no ranking, estando já num patamar fora do alcance para o surfista português. E ao norte-americano basta passar à final para garantir que sairá de Ballito na liderança do ranking, superando o australiano Jacob Willcox, que foi hoje eliminado nos quartos-de-final.

Depois de um 5.º posto em França, em 2021, e de outro 5.º posto nesta mesma prova, no ano passado, Frederico Morais, de 31 anos, já sabe que esta é a melhor prestação desde que o circuito Challenger Series se iniciou, há três anos. Uma vitória nesta prova será um feito ao nível do triunfo alcançado no QS10000 de Haleiwa, no Havai, em 2019.

Com três etapas já disputadas neste circuito e com outras três por disputar (Califórnia, Ericeira e Saquarema), Frederico, que chegou a esta prova no 10.º posto do ranking, está, assim, bem lançado para regressar à elite do surf mundial, de onde saiu no corte do meio da temporada de 2022. Mais um resultado forte na presente temporada poderá ser suficiente para carimbar essa vaga no World Tour em 2024.