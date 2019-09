Frederico Morais estreia-se de forma positiva no QS10000 de Pantín

Frederico Morais estreou-se esta terça-feira no QS10000 de Pantín, na Galiza, conseguindo avançar da 2.ª para a 3.ª ronda, após uma performance positiva. Já Vasco Ribeiro viu a estreia adiada para quarta-feira, podendo ainda juntar-se ao compatriota na fase seguinte da prova espanhola.

Num dia marcado por ondas pequenas, Kikas conseguiu contornar esse handicap, para somar 12,03 pontos, ficando perto do registo do brasileiro Deivid Silva, que com 12,57 pontos venceu o heat 12. Foi já na última onda que Frederico conseguiu carimbar a passagem, deixando pelo caminho o neozelandês Billy Stairmand (11,77) e o francês Thomas Debierre (10,03).

Uma estreia positiva para Frederico Morais, num dia complicado em que alguns vencedores de heats nem sequer conseguiram chegar a um score com dois dígitos. Agora, Kikas vai voltar a competir no heat 5 da 3.ª ronda, onde terá pela frente o australiano Jacob Willcox, o francês Gatien Delahaye e o brasileiro e ex-top do WCT Ian Gouveia.

Antes de Frederico voltar a competir, será a vez de Vasco entrar em cena no heat 20 da 2.ª ronda, onde enfrenta o norte-americano Griffin Colapinto, o brasileiro Wiggolly Dantas e ainda o australiano Cooper Chapman. Quando a prova retomar esta quarta-feira, este será o quarto heat do dia, devendo ir para a água ainda antes do almoço – o call está marcado para as 9 horas portuguesas.

Kikas e Vasco são já os únicos portugueses em prova neste importante evento galego, precisando de avançar mais rondas para chegar aos decisivos pontos para o ranking do WQS. Esta etapa que em 2019 passou a ter estatuto máximo (QS10000) antecede a vinda do circuito para Portugal, primeiro com o QS6000 dos Açores e depois com outro QS10000 na Ericeira, ambas ainda este mês.