Frederico Morais falha campeonato de Sunset Beach no Havai devido a lesão

O surfista português Frederico Morais lesionou-se durante um treino e prescindiu da participação na prova de Sunset Beach, no Havai, de forma a conseguir estar na última etapa do circuito mundial, em Pipeline.Contactada pela Lusa, a assessoria do atleta afirmou que Kikas "magoou-se durante um treino no pé esquerdo e, por isso, não vai competir na etapa de Sunset apenas por precaução".O único português que integra a elite do surf mundial tinha estreia marcada na segunda das três provas que se disputam no Havai na 15.ª bateria da ronda 3.A mesma fonte avançou ainda que Frederico Morais "está a treinar e focado na última etapa do circuito mundial, que vai decorrer em Pipeline", cujo período de espera começa no dia 08 de dezembro.Na primeira prova desta 'tripla perna' havaiana, que também integra o circuito de qualificação e que foi disputada em Haleiwa, Frederico Morais foi eliminado na terceira ronda.