Frederico Morais faz 3.º lugar em Narrabeen e sobe ao top 10 mundial

Frederico Morais alcançou, esta madrugada de terça-feira, o 3.º posto do Rip Curl Narrabeen Classic, a terceira etapa do circuito mundial da World Surf League e a segunda de quatro paragens em ondas australianas. Kikas chegou até às meias-finais, onde só foi travado por Gabriel Medina, que acabaria por vencer o evento.





Após se apresentar em boa forma nas rondas anteriores, Frederico chegou motivado ao dia final e começou a sua prestação com um triunfo sólido nos quartos-de-final, frente ao jovem australiano Ethan Ewing. Com 13,84 pontos, contra 11,83 do adversário, Kikas conseguiu o melhor score da temporada e garantiu um dos melhores resultados da carreira.Com a final à vista, e a possibilidade de repetir o feito de 2017 em J-Bay, onde foi segundo classificado, Frederico Morais começou forte o duelo com Gabriel Medina. Contudo, o surfista brasileiro esteve imparável ao longo de todo o campeonato e acabou por virar o resultado. Tal como em Newcastle, onde o português perder nos oitavos-de-final, Medina voltou a ser mais forte neste duelo, com 12,50 contra 10,70, naquela que foi uma das disputas mais equilibradas que o bicampeão mundial e atual número um do ranking teve pela frente em todo o evento.Apesar da derrota nas meias-finais, Frederico conseguiu repetir o 3.º posto que fez em 2019 no Rio de Janeiro, naquela que foi a terceira vez na carreira que chegou às meias-finais de uma etapa do WCT. Este resultado garantiu ainda a subida do surfista de Cascais até ao top 10 mundial, dividindo o oitavo posto do ranking com o brasileiro Filipe Toledo e com o norte-americano Griffin Colapinto.Agora, o circuito segue para o Oeste australiano, onde se realizam mais duas etapas desta segunda "perna" do World Tour 2021. Os melhores surfistas do Mundo voltam a competir entre 2 e 12 de Maio, em Margaret River. Nesta etapa, Frederico já vai competir de licra vermelha na ronda inaugural, o que significa que será um dos top seeds do campeonato.