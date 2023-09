Frederico Morais fecha no quinto lugar o Pro Santa Cruz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O surfista português Frederico Morais terminou este sábado no quinto lugar o Pro Santa Cruz, em Torres Vedras, no quarto e último dia da competição, que foi ganha pelo francês Marco Mignot.

Nos quartos de final, 'Kikas' fez 11,60 pontos (em 20 possíveis) nas suas duas melhores ondas (6,27 e 5,33), enquanto o francês Jorgann Couzinet conseguiu 12,30 (7,3 e 5,3) e avançou para as 'meias', fase em que foi derrotado pelo compatriota Marco Mignot, que esteve hoje imparável.

Na final, 100% gaulesa, Marco Mignot (15,10) superiorizou-se a Gatien Delahaye (10,84) e conquistou o troféu.

O Pro Santa Cruz, quinta etapa do circuito de qualificação (Qualification Series) da Liga Mundial de Surf (WSL), que determina quem são os surfistas que vão obter as vagas europeias de qualificação para o circuito Challenger Series 2024 (que dá acesso à elite mundial), começou na quarta-feira, em Santa Cruz.

Esta é uma prova de 3.000 pontos, na vertente masculina, e contou com a participação de mais de 100 atletas, entre eles 20 portugueses, com destaque para Frederico Morais, ex-top mundial que ocupa atualmente o quinto posto do Challenger Series (CS).

Com os resultados desta etapa, o atual campeão nacional, Guilherme Ribeiro, que terminou em nono lugar, subiu à 11.ª posição do ranking europeu, seguido de Joaquim Chaves em 15.º e Frederico Morais em 29.º.

A próxima etapa deste circuito realiza-se apenas em 2024, no entanto, as atenções dos surfistas lusos que competem no circuito Challenger Series viram-se agora para o Pro Ericeira, penúltima etapa que decorre de 1 a 8 de outubro, em Ribeira D'Ilhas, na Ericeira.