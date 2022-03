Frederico Morais garante passagem à ronda 3 em Newcastle

Frederico Morais estreou-se esta quarta-feira no QS5000 de Newcastle, onde prepara a perna australiana do CT. Kikas teve uma entrada em prova positiva, conseguindo avançar para a ronda 3 do histórico campeonato de Nova Gales do Sul. Mas não o fez sozinho, pois Portugal também esteve representado por Concha Balsemão na prova feminina, que conseguiu superar a ronda inaugural rumo à fase seguinte.Foi um dia globalmente positivo para as cores nacionais, mesmo que nenhum dos dois surfistas tenha conseguido vencer o heat em que esteve em ação na praia de Merewether. A verdade é que ambos já estão entre os 32 melhores surfistas em prova em cada categoria.Concha até foi a primeira a entrar na água, estando presente no heat 10 da ronda inaugural feminina. Numa disputa vencida pela australiana Alyssa Lock, com 8,14 pontos, Concha conseguiu segurar a segunda posição, com 6,90 pontos, superando a australiana Carly Shanahan (5,80) e a surfista das ilhas Fiji Kiesha Wakeham (5,67).Na próxima fase a jovem surfista algarvia, que se encontra atualmente radicada na Austrália, vai disputar o heat 6, onde terá pela frente um trio de australianas composto por Jesse Starling, Freya Prumm e Sage Goldsbury. Só as duas melhores surfistas seguem para os oitavos-de-final.Ao início da madrugada portuguesa foi a vez de Frederico entrar em cena, acabadinho de chegar ao Down Under. O surfista português sentiu algumas dificuldades na estreia e somou apenas 8,67 pontos. O suficiente para superar os australianos Connor Lee (8,20) e Kai Warner (6,20), sendo apenas superado por Joshua Levey (10).Kikas garantiu, assim, a passagem à ronda 3, devendo voltar à ação esta quinta-feira. O surfista português, que está a preparar a entrada em competição na etapa do circuito mundial de Bells Beach, que arranca a 10 de Abril, vai, agora, medir forças com os australianos Kyuss King, que vem de um triunfo num QS5000 em Tweed Coast, Duke Wrencher e Ben Spence no heat 3.Em prova em Newcastle estiveram outros tops mundiais, também eles qualificados para a fase seguinte. Foi o caso do italiano Leo Fioravanti, colega de treinos de Frederico Morais, mas também dos australianos Ryan Callinan e Jackson Baker. Quem ficou pelo caminho de primeira foi o australiano Julian Wilson, ele que regressou nesta prova à competição, depois de se ter retirado do circuito mundial no ano passado.