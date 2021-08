Frederico Morais garante passagem aos quartos-de-final no México

Frederico Morais garantiu, na tarde desta quinta-feira, o apuramento para os quartos-de-final do Corona Open México, a sétima e última etapa da fase regular do CT 2021. O surfista português conseguiu um triunfo sólido frente ao brasileiro Yago Dora no heat 6 dos oitavos-de-final que o mantém na luta por um lugar na grande final onde vão estar em disputa os títulos mundiais de surf.





Com esta ronda a ser disputada novamente num formato overlap, Kikas começou a todo o gás e, apesar de a sua bateria não ter a prioridade, aproveitou os primeiros minutos para conseguir logo uma nota muito forte, com 7,50 pontos. Com as direitas de Barra de la Cruz a proporcionarem novamente condições de excelência, Frederico aproveitou o balanço e aumentou rapidamente a vantagem para o rival.A partir daí, Kikas foi gerindo a bateria como tão bem sabe fazer, começando a segunda metade da bateria ainda mais forte, graças a uma onda de 7,93 pontos que deixou o adversário em combinação. Apesar das ameaças de Dora, sobretudo através de manobras aéreas que permitiram ao surfista canarinho sair da combinação já na reta final da bateria, o triunfo já não fugiu ao surfista português, com 15,43 pontos, contra 12,26 do adversário, que estava no 10.º posto do ranking, um lugar à frente de Frederico Morais, antes desta etapa.Agora, na próxima ronda, que ainda será disputada esta quinta-feira, por volta das 23 horas em Portugal Continental, Frederico vai medir forças com o rookie australiano Jack Robinson. E caso chegue às meias-finais poderá ter pela frente o campeão mundial e olímpico em título Italo Ferreira, caso este também lá chegue. Caso consiga chegar às meias-finais, Kikas vai ficar muito perto de garantir um lugar no top 5 final do ranking mundial.Com o cancelamento da etapa do Taiti, a prova mexicana passou a ser a última da temporada regular, sendo decisiva para as contas finais. Kikas chegou ao México no 11.º posto do ranking, mas já melhorou esse registo, estando, por agora, provisoriamente no 10.º posto.Contudo, com o número 5 e número 6 já fora de prova, caso o surfista de Cascais chegue à final e o norte-americano Conner Coffin (8.º) não avance mais na competição, Portugal vai estar representado na grande final, o que seria um feito histórico. Com a WSL a estrear um novo formato em 2021, apenas o top 5 da fase regular da temporada vai disputar o título mundial numa finalíssima marcada para setembro em Trestles, na Califórnia.