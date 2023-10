Frederico Morais garante regresso ao circuito mundial de Surf

Frederico Morais garantiu, esta segunda-feira, a qualificação para o circuito mundial de 2024, depois de ter garantido a passagem aos oitavos-de-final do Saquarema Pro, etapa final do circuito Challenger Series 2023. Um feito que deixou o surfista português em lágrimas, após o final da bateria que lhe garantiu matematicamente o regresso ao topo do surf mundial.Kikas conseguiu a qualificação de forma antecipada, depois de ter avançado duas rondas na prova brasileira e de ter visto vários adversários no ranking ficarem pelo caminho. No início do evento, Frederico precisava de chegar aos quartos-de-final para depender só de si nas contas da qualificação. Mas com a derrota de alguns adversários diretos nas rondas prévias em Saquarema, a calculadora começou a jogar a favor do surfista de Cascais.Foi já na última bateria do dia que Morais soube que tinha assegurado a qualificação, depois de uma intensa batalha com outros surfistas que também lutavam pelo mesmo objetivo. No oitavo e último heat da ronda 3, o norte-americano Kade Matson foi o vencedor, mas os 13,64 pontos foram suficientes para garantir a passagem aos oitavos-de-final e, consequentemente, o bilhete de regresso à elite mundial, ficando à frente do brasileiro Alejo Muniz e do australiano George Pittar.Com este resultado, Kikas isolou-se ainda mais no 3.º posto do ranking, ainda que de forma provisória, tendo virtualmente 19185 pontos. Apesar de ainda existirem oito surfistas em prova com possibilidade de superar esta marca, vários deles necessitariam de ganhar o evento para consegui-lo. Só que, diz-nos a lógica, que só um poderá sair vencedor de Saquarema, o que garante automaticamente a qualificação de Morais.Esta é a terceira vez na carreira que Frederico Morais garante a subida à elite mundial do surf, onde já esteve em 2017 e 2018, num primeiro período, e também em 2021 e 2022, numa segunda passagem, saindo a meio dessa temporada no cut que marca o equador da temporada. Pelo meio, foi suplente do Tour em 2019. Agora, aos 31 anos – terá 32 quando começar a temporada de 2024 -, regressa ao World Tour, onde estão os 34 melhores surfistas do Mundo.Frederico ainda poderá melhorar o seu registo nas ondas de Saquarema, tendo pela frente nos oitavos-de-final o francês Marco Mignot. Em jogo está a possibilidade de igualar o melhor resultado da temporada, quando foi 2.º em Ballito, ou até melhorar, sendo que o triunfo lhe daria o vice-título deste circuito – em 2019 foi ele o campeão do antigo circuito mundial de qualificação, entretanto substituído pelo circuito Challenger Series, que vai na terceira edição. Garantido como campeão do circuito está já o norte-americano Cole Houshmand.Destaque ainda para a participação feminina em Saquarema, onde Kika Veselko também garantiu a passagem aos oitavos-de-final. A mesma sorte não tiveram Carolina Mendes e Teresa Bonvalot, que foram eliminadas na ronda 2. Kika vai, agora, enfrentar a francesa Vahine Fierro na luta por uma vaga nos quartos-de-final. Uma disputa entre duas surfistas que têm no currículo o título mundial de juniores, sendo a portuguesa a atual detentora do cetro.