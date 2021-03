Frederico Morais garante triunfo na estreia em Newcastle

Frederico Morais garantiu, ao final da noite desta quarta-feira, a qualificação direta para a 3.ª ronda da Rip Curl Newcastle Cup, depois de ter conseguido uma vitória expressiva frente ao sul-africano Jordy Smith e ao australiano Matt Banting no heat 4 da ronda inaugural da segunda etapa do WCT 2021.

A realizar o centésimo heat entre a elite mundial, o surfista português teve uma prestação muito conseguida, apesar de as ondas estarem pequenas. Sempre ativo e com uma performance em crescendo ao longo da bateria, Kikas acabou por consumar o triunfo já na reta final, com um score 12,27 pontos.

Frederico assumiu a dianteira desde muito cedo, sendo o único dos três surfistas a conseguir notas acima de 5 pontos na primeira metade da bateria. Apesar dos adversários começarem a ameaçar a liderança com o avançar do heat, Kikas teve uma resposta à altura, conseguindo a melhor onda da bateria, com 6,67 pontos, que juntou a outra de 5,60.

Uma performance irrepreensível e letal em termos táticos. E um triunfo ainda mais brilhante, se tivermos em conta que nos primeiros heats apenas o líder mundial John John Florence conseguiu um score melhor. Um bom sinal para o resto da competição e também para o resto do ano, sobretudo para uns Jogos Olímpicos que serão disputados em condições muito idênticas.

Frederico Morais deixou o favorito Jordy Smith no 2.º posto, com 11,17 pontos. Ainda assim, o sul-africano também seguiu em frente. O wildcard Matt Banting, que somou apenas 10,90 pontos, foi atirado para a repescagem. Este triunfo acaba por ser determinante para melhorar o sseding do surfista português para a terceira ronda.

Depois de ter começado como 22.º do seeding, Kikas deverá subir alguns lugares nesta hierarquia e, dependendo dos resultados desta ronda e das eliminações na repescagem, até poderá vir a assumir a posição de top seed na ronda 3, onde estarão 32 surfistas em prova.