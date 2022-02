Frederico Morais garante vaga na 3.ª ronda em Sunset Beach

As previsões não enganavam e prometiam ondas bem grandes para o começo da ação em Sunset Beach, esta terça-feira. E foi isso que aconteceu, com os melhores surfistas do Mundo a enfrentarem condições pesadas e difíceis na mítica praia havaiana, que acolhe a segunda etapa do CT 2022. Com os havaianos a dominarem um dia de muito power surf, Frederico Morais acabou por conseguir uma prestação razoável na estreia, que o fez avançar diretamente para a ronda 3.Kikas até mostrou bom surf quando teve essa oportunidade, mas faltou-lhe uma segunda onda para poder garantir um triunfo fácil na bateria. Acabou por segurar a segunda posição no 12.º e último heat da ronda, muito por culpa daquela que foi a melhor onda do heat, com 6,50 pontos. Uma onda onde Frederico mostrou ter o rail bem afiado, sendo essa uma das razões para ser considerado um dos favoritos desta etapa.Com um total de 8,43 pontos, tendo apanhado uma onda mais pequena no final apenas para conservar com segurança o 2.º posto, o surfista português acabou superado pelo italiano Leo Fioravanti, que somou 9,33 pontos. O australiano Connor O’Leary esteve completamente fora da disputa e com apenas 1,33 pontos foi atirado para a repescagem. Um desfecho que colocou Morais diretamente na ronda 3, mas que acabou por não lhe dar vantagens de seeding.Na próxima fase Frederico mantém-se como top seed e vai ter pela frente o brasileiro Jadson Andre, no 15.º de 16 heats. Apesar de ter uma boa oportunidade para avançar até aos oitavos-de-final, Kikas acabou por ficar colocado numa zona muito concorrida do draw. Se vencer Jadson, Kikas enfrenta o vencedor do duelo entre o japonês Kanoa Igarashi e o havaiano Imaikalani deVault, dois dos destaques deste dia inaugural. E a partir daí poderá cruzar-se com nomes como Jack Robinson, Kelly Slater ou John John Florence, caso estes também avancem na prova.A melhor performance do dia inaugural acabou por pertencer a Kanoa Igarashi, logo no heat 2, depois de ter somado 15,33 pontos, após uma boa escolha de ondas. No heat anterior tinha sido Jordy Smith já a dar um ar da sua graça com um triunfo sólido. A partir daqui iniciou-se um período de domínio havaiano, com uma verdadeira lição de power surf. Entre os seis que competiram nesta ronda inaugural, quatro obtiveram triunfos. O primeiro deles foi o wildcard Barron Mamiya, que acabou por colocar Kelly Slater em maus lençóis.Depois de se terem cruzado em Pipeline e de o jovem havaiano ter dado boa conta do recado, Mamiya e Slater reencontraram-se já na ronda inaugural em Sunset. Apesar de estar a mostrar bom surf, com a licra amarela vestida pela primeira vez desde 2014 e com 50 anos já feitos, Kelly apenas conseguiu colocar manobras fortes, mas sem encontrar uma onda com potencial. Com Mamiya seguro na liderança, o líder do ranking mundial acabou por ser ultrapassado pelo rookie australiano Callum Robson já perto do final da bateria, sendo atirado para a repescagem.A situação rara para Slater e logo num momento tão histórico da carreira trouxe algum nervosismo e foi por muito pouco que, já ao início da madrugada, KS escapou à eliminação na ronda 2. Com o wildcard havaiano Kai Lenny indisponível para competir, o que fez com que o heat de Filipe Toledo na ronda inaugural não fosse para a água, o também havaiano Koa Smith acabou por ser o substituto, entrando em cena apenas na ronda 2 e logo frente a Slater.Apesar da delicadeza do momento, o 11 vezes campeão mundial entrou forte no heat e, desta vez, encontrou ondas melhores. Só que os adversários também. Kelly saiu na frente e rapidamente chegou aos 13 pontos, começando o heat logo com duas ondas fortes. Só que a resposta da concorrência surgiu na parte final. O sul-africano Matthew McGillivray assumiu a liderança com 13,57 pontos. Na última onda, a precisar de 5,90 pontos para a surpresa total, Koa atirou-se bem a uma junção final e deixou todos em suspense.Foi já na areia, com Kelly em amena cavaqueira com o surfista havaiano, que surgiram os resultados. Foram apenas 0,23 pontos a segurar o líder mundial na etapa, escapando, assim, a uma embaraçosa eliminação de primeira. Algo a que não escaparam os australianos Owen Wright, fruto de uma interferência na reta final do heat, e Jordan Lawler e ainda o brasileiro Miguel Pupo. Já Slater na ronda 3 vai reencontrar McGillivray, tendo em perspetiva um duelo com Jack Robinson nos oitavos-de-final, caso consiga a desforra do jovem sul-africano.Voltando ao poderia havaiano que quase tramou Slater, na ronda inaugural houve ainda uma boa performance de Zeke Lau, um dos surfistas com mais currículo nesta onda, que deixou Italo Ferreira no 2.º posto, com o wildcard havaiano Billy Kemper a cair na repescagem. Kemper acabaria por se redimir desta situação, vencendo o heat em que Owen Wright foi eliminado e marcando encontro com Filipe Toledo na próxima fase. Por sua vez, Italo Ferreira vai enfrentar o também havaiano Barron Mamiya.Mas o domínio havaiano não ficou por aqui, pois ainda faltava entrar em cena o principal favorito entre todos, John John Florence. Já depois de Imaikalani deVault ter conseguido o segundo melhor score do dia, com 14,76 pontos, John John entrou em cena disposto a recuperar o terreno perdido após a eliminação nos quartos-de-final em Pipe. E fê-lo com um triunfo seguro frente aos australianos Ethan Ewing e Owen Wright, depois de somar 12,83 pontos. Uma vitória que o coloca frente ao rookie Jake Marshall, que também venceu na ronda inaugural, na próxima fase.Com as ondas a continuarem a oferecer tamanho e, por vezes, potencial para boas pontuações, a ação avançou para as repescagens. Já depois do susto de Slater e do triunfo de Kemper, foi a vez de O’Leary se mostrar transformado em relação à ronda inaugural e vencer um heat em que esteve em grande plano, com 13,54 pontos e onde Griffin Colapinto também esteve em bom nível. A fechar, Caio Ibelli e Seth Moniz avançaram para a ronda seguinte, com o havaiano a fazer quase o pleno – apenas Koa Smith, que só competiu nesta repescagem e quase eliminou Slater, ficou pelo caminho. Um claro sinal daquilo que podem ser as rondas a eliminar deste Hurley Pro Sunset Beach.