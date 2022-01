Frederico Morais já conhece adversários na ronda inaugural em Pipeline

A Worl Surf League divulgou esta quinta-feira o heat draw provisório do Billabong Pipe Maters, a etapa inaugural do Circuito mundial de 2022, que vai começar a 29 de Janeiro na mítica onda de Pipeline, no Havai. Dessa forma, o português Frederico Morais já conhece os adversários que terá pela frente na ronda inaugural da prova havaiana. Isto caso não surjam desistências de última hora que venham a mudar o alinhamento.Kikas, que chega ao Havai como nono cabeça-de-série, depois de ter terminado 2021 como número 10 do ranking mundial e beneficiando da ausência por lesão do brasileiro Yago Dora, deverá estar em prova no heat 9. Pela frente terá a concorrência do jovem australiano Ethan Ewing e também do havaiano Imaikaline deVault, um dos vários rookies para 2022.Numa primeira ronda onde os dois melhores surfistas de cada heat seguem diretamente para a ronda 3 e apenas os terceiros vão à fase de repescagem, Frederico tenta repetir o feito do ano passado, quando conseguiu chegar pela primeira vez na carreira à ronda 3 em Pipeline. Nesta questão há ainda o facto de os vencedores de cada heat beneficiarem das atualizações do seeding para a ronda 3.Ainda assim, poderão existir mudanças de última hora no draw. A grande dúvida no momento prende-se com a participação do australiano Ryan Callinan, que partiu o pulso durante um treino e tenta recuperar a tempo de competir na primeira etapa do ano. Uma eventual ausência de Callinan até poderia colocar Kikas no mesmo heat do 11 vezes campeão mundial Kelly Slater, que parte para mais uma temporada na elite mundial a dias de completar 50 anos.Em relação aos outros heats, destaque para o campeão mundial Gabriel Medina, que está no heat 6 a par do rookie norte-americano Jake Marshall e também do wildcard peruano Miguel Tudela. No heat 5 está o vice-campeão mundial Filipe Toledo, que mede forças com o australiano Connor O’Leary e com o wildcard havaiano Barron Mamiya.Quem também vai estar em jogo são as melhores surfistas do Mundo, que pela primeira vez vão ter uma etapa completa em Pipeline. Na primeira ronda destaque para o heat 3, onde vai estar em ação a havaiana e campeã mundial em título Carissa Moore. A costarriquenha Brisa Hennessy e a wildcard havaiana Moana Wong serão as adversárias.H1: Griffin Colapinto (EUA) x Miguel Pupo (BRA) x Jackson Baker (AUS)H2: Morgan Cibilic (AUS) x Seth Moniz (HAV) x Carlos Muñoz (CRC)H3: Conner Coffin (EUA) x Ezekiel Lau (HAV) x Owen Wright (AUS)H4: Italo Ferreira (BRA) x Liam O’Brien (AUS) x Matthew McGillivray (AFS)H5: Filipe Toledo (BRA) x Connor O’Leary (AUS) x Barron Mamiya (HAV)H6: Gabriel Medina (BRA) x Jake Marshall (EUA) x Miguel Tudela (PER)H7: Jordy Smith (AFS) x Jadson Andre (BRA) x Joao Chianca (BRA)H8: Kanoa Igarashi (JAP) x Kelly Slater (EUA) x Lucca Mesinas (PER)H9: Frederico Morais (PRT) x Ethan Ewing (AUS) x Imaikalani deVault (HAV)H10: John John Florence (HAV) x Ryan Callinan (AUS) x Nat Young (EUA)H11: Jack Robinson (AUS) x Deivid Silva (BRA) x Samuel Pupo (BRA)H12: Kolohe Andino (EUA) x Leonardo Fioravanti (ITA) x Callum Robson (AUS)H1: Sally Ftizgibbons (AUS) x Courtney Conlogue (EUA) x Molly Picklum (AUS)H2: Tatiana Weston-Webb (BRA) x Gabriela Bryan (HAV) x Malia Manuel (HAV)H3: Carissa Moore (HAV) x Brisa Hennessy (CRC) x Moana Wong (HAV)H4: Johanne Defay (FRA) x Isabella Nichols (AUS) x Luana Silva (HAV)H5: Stepahnie Gilmore (AUS) x Tyler Wright (AUS) x India Robinson (AUS)H6: Caroline Marks (EUA) x Lakey Peterson (EUA) x Bettylou Sakura Johnson (HAV)